Россельхознадзор Самарской области напоминает: Выжигание сухой травы часто становится причиной пожаров

По сведениям «Гринпис», ежегодно в России от пала сухой травы сгорает около пяти тысяч домов. Правительству пришлось принимать отдельную программу помощи погорельцам. И это далеко не весь ущерб. Сгорают сотни, тысячи гектаров лесов и лугов. Кроме того, как отмечают ученые, после пожаров значительно обедняется состав трав – многие растения, погибая в огне, не восстанавливают в этом месте свою популяцию.При сжигании прошлогодней травы гибнет вся полезная микрофлора почвы, разрушаются органические вещества, снижается плодородие. После палов успешно выживает только самая грубая трава и бурьян. Прежнего разнотравья уже не будет. А кроме того, гибнут миллионы насекомых, птицы и их гнезда с птенцами, сгорают животные, не успевшие убежать от огня. На месте сельскохозяйственного пала нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет.На основании статьи 42 Земельного Кодекса РФ в обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, но использующие их, входит осуществление мероприятий по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности. Также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2015 № 1213 введен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов , оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено административное наказание.Кроме того, Управление Россельхознадзора по Самарской области сообщает, что начиная с 2015 года значительно увеличены штрафы за нарушение требований земельного законодательства. Гражданам, не использующим свои земельные участки и не проводящим мероприятия, направленные на сохранение и воспроизводство плодородия земель, придется уплатить штраф в размере от 20 000 до 50 000 рублей, должностным лицам — от 50 000 до 100 000 рублей, юридическим лицам — от 400 000 до 700 000 рублей.Принимая во внимание данные обстоятельства и в целях предотвращения ущерба сельскому хозяйству от возгорания сухой травы, Управление Россельхознадзора просит оказывать содействие в информировании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и прочих заинтересованных лиц путем совещаний, собраний и через местные печатные издания об опасности и необходимости принятия мер по недопущению сжиганий травы, а также, в случае выявления пожаров рядом с лесозащитных полос, необходимости направления информации в Управление по телефону: 8(846)335-48-73, сообщает пресс-служба Россельхознадзора СО.