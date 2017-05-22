Россельхознадзор: Вспышка птичьего гриппа на территории Самарской области официально подтверждена

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Всего погибло 15 кур, 4 тушки были отвезены на лабораторные исследования в ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (г. Владимир). Во всех 4-х пробах патологического материала, отобранного 17.05.2017 от погибших кур, был выявлен геном вируса гриппа А (заключение о проведённых исследованиях от 19.05.2017 № 01-12/4575). Предполагаемая дата заболевания птиц 12.05.2017 года. Куры принадлежат владельцам личных подсобных хозяйств в посёлке Красная Горка Лохбаум Н.А. и Матвеевой Н.В.В настоящее время, с целью нераспространения вируса и недопущению увеличения эпизоотического очага, проводятся ветеринарно-санитарные, организационно- хозяйственные и специальные противоэпизоотические мероприятия в соответствии с Правилами. В районе проведено заседание противоэпизоотической комиссии. Установлен ветеринарный контрольный пост, грунтовые дороги, ведущие из очага, перекопаны.Так как болезнь относится к списку «А» (особо опасные инфекции - по классификации Международного эпизоотического бюро), то обязательные карантинные мероприятия в случае возникновения очага очень жесткие.Вводится карантинная зона вокруг очага возникновения – радиусом 5 км.Во всех населенных пунктах, попадающих в эту зону, должно проводиться изъятие у населения всех имеющихся птиц для их уничтожения.В селе Красная Горка, где обнаружен очаг птичьего гриппа, находится порядка 1500 птиц в частных подворьях. После выхода соответствующего постановления Правительства Самарской области, все птицы в карантинной зоне будут ликвидированы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Самарской области.