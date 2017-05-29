Россельхознадзор: В селе Красная Горка уничтожено все поголовье домашней птицы из-за птичьего гриппа

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В трех дворах, где погибли 15 кур непосредственно от птичьего гриппа, ранее, сразу же после получения результатов анализов, уничтожены 56 птиц.Держать птицу жителям района можно будет только после отмены карантина, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.Фото mcx-samara.ru