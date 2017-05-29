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Россельхознадзор: В селе Красная Горка уничтожено все поголовье домашней птицы из-за птичьего гриппа

29 мая 2017 20:42
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Была ликвидирована 421 птица. На всех подворьях, где была обнаружена домашняя птица, проведена дезинфекция. Туши птиц сожжены.
В селе Красная Горка Челно-Вершинского района, где был зафиксирован очаг птичьего гриппа, проведено уничтожение всего поголовья домашней птицы во всем населенном пункте. В ходе процедуры отчуждения, начатой 27.05.17, была ликвидирована 421 птица. На всех подворьях, где была обнаружена домашняя птица, проведена дезинфекция. Туши птиц сожжены.

В трех дворах, где погибли 15 кур непосредственно от птичьего гриппа, ранее, сразу же после получения результатов анализов, уничтожены 56 птиц.

Держать птицу жителям района можно будет только после отмены карантина, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Фото   mcx-samara.ru 
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Комментарии



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29 мая 2017  23:34
Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
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29 мая 2017  20:42
Была ликвидирована 421 птица. На всех подворьях, где была обнаружена домашняя птица, проведена дезинфекция. Туши птиц сожжены.
Россельхознадзор: В селе Красная Горка уничтожено все поголовье домашней птицы из-за птичьего гриппа
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