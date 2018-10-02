Росреестр Самарской области: состоится "прямая линия" о регистрации «долевок»

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Начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве Управления Росреестра по Самарской областив рамках «прямой линии» ответит на вопросы жителей Самарской области о порядке регистрации договоров долевого участия в строительстве, сроках регистрации и возможности подачи документов в электронном виде. А также расскажет, какие документы стоит проверить перед заключением договора участия в долевом строительстве.Прямая линия пройдет 10 октября с 11.00 до 12.00. Звоните по телефону (846) 33-22-555, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.