Росреестр Самарской области: У каждого члена семьи - своя доля в квартире

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25 июля Управление Росреестра по Самарской области провело «прямую линию» по теме «Регистрация недвижимости на квартиры и дома».Начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Ольга Герасимова ответила на вопросы о том, за сколько днейрегистрируется недвижимость, можно ли подарить дом без разрешения одаряемого, когда стоит перерегистрировать приватизированную квартиру и что нужно знать при распоряжении квартирой, купленной с помощью средств материнского капитала.- С 15 июля 2016 года свидетельство о государственной регистрации не выдается. Теперь документ, подтверждающий право собственности, - это выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта, в которой содержится и информация о правах отдельного лица, и информация об объекте. После регистрации прав Ваш сын такую выписку получил, поэтому никаких дополнительных действий предпринимать не надо, он является полноправным собственником.- В соответствии с федеральным законодательством, непосредственно регистрация недвижимости осуществляется за 7 рабочих дней.- Договор дарения – это гражданско-правовая сделка, которая заключается двумя сторонами. В связи с этим одаряемый обладает своими правами и обязанностями. Например, даритель может не принять этот дар. А одно из существенных условий регистрации права в порядке дарения – это принятие дара одаряемым. Поэтому без участия дочери Вы не сможете подарить ей свою недвижимость, необходимо заключать договор и обращаться в МФЦ вместе.- Ваши права на недвижимое имущество в настоящее время действительны, они считаются ранее возникшими. В 1998 году вступил в силу федеральный закон «О государственной регистрации» и все права, которые были зарегистрированы БТИ, считаются ранее возникшими и не подлежат обязательной перерегистрации. Но если планируете распоряжаться квартирой – например, завещать, дарить, продать – необходимо через многофункциональный центр обратиться с соответствующим заявлением в Росреестр.- Поскольку при покупке квартиры Ваша дочь будет использовать средства материнского капитала, она обязана оформить на каждого из своих детей долю в праве собственности. Это личные доли детей. И у нее тоже будет доля в праве собственности. То есть квартира будет оформлена на всех членов семьи, а не только на второго ребенка. Это прописывается в договоре.- Вы имеете право распоряжаться квартирой. При этом на отчуждение имущества несовершеннолетних необходимо согласие органов опеки, которые в целях защиты прав детей не согласовывают сделку без предоставления детям эквивалентного имущества, сообщает пресс-служба Управления Росреестра СО.