Росреестр Самарской области: О регистрации недвижимости для молодежи

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В преддверии Дня молодежи Управление Росреестра по Самарской области традиционно провело прямую линию для людей до 35 лет. На вопросы о регистрации недвижимости жителям Самарской области ответил заместитель начальника отдела правового обеспечения- С 2015 года свидетельство о регистрации права не выдается. Подтверждением наличия зарегистрированного права собственности является исключительно сама запись в Едином государственном реестре недвижимости, а документом, подтверждающим проведенную регистрацию, является выписка из него.- Прилегающая территория, которую Вы описываете, не является общим имуществом собственников многоквартирного дома. По вопросу отсутствия благоустройства необходимо обратиться в управляющую компанию либо в администрацию района. Но сначала необходимо выяснить вид разрешенного использования этого земельного участка. Если он предназначен под благоустройство территории, а по факту благоустройства нет, то это предмет для проверки муниципального земельного контроля. Но если вид разрешенного использования – под застройку, то здесь на законном основании может появиться еще один дом.- Согласно Земельному кодексу Российской Федерации, на сегодня действует общий принцип платности предоставления земельного участка, через торги. Основания бесплатного предоставления земельных участков, в том числе и дачных, для отдельных категорий граждан определены в законе Самарской области №94-ГД. Закон можно почитать в интернете и посмотреть, подпадаете ли Вы под его действие либо получить консультацию на личном приеме в Управлении Росреестра по Самарской области у начальника отдела правового обеспечения.- Непосредственно регистрация права осуществляется Управлением Росреестра за 5 рабочих дней.- На сегодня можно подать документы по так называемому экстерриториальному принципу – то есть вне зависимости от места нахождения объекта недвижимости. В том числе Вы можете подать документы в электронном виде через сайт Росреестра, и в этом случае размер государственной пошлины будет на 30% меньше. Срок регистрации составит пять рабочих дней. При подаче документов в электронном виде потребуется электронная цифровая подпись. Организации, уполномоченные выдавать такие подписи, опубликованы на сайте Росреестра.