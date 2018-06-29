Росреестр Самарской области: Ипотечная закладная станет электронной
29 июня 2018 15:56
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Первого июля вступают в силу изменения в федеральный закон «Об ипотеке». В частности, теперь закладная на недвижимость может быть
оформлена как в бумажном виде, так и в форме электронного документа. Это позволит снизить издержки залогодержателя, что будет способствовать созданию более выгодных условий для заемщика, полагают разработчики закона. Также электронная форма закладной устраняет риски ее утраты.
Форму электронной закладной можно будет заполнить на портале Госуслуг и на официальном сайте Росреестра. В документе будут ставится электронные подписи залогодателя и залогодержателя. Закладная будет содержать сведения о залогодателе, первоначальном залогодержателе и о заемщике по кредиту, информацию о дате и месте заключения договора, сумме кредита и сроке ее уплаты, а также описание ипотечного имущества и его оценку. Аналогичные данные вносились и в документарную закладную.
«Электронная закладная подлежит обязательной передаче на хранение в депозитарий, - рассказывает начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Гук. – Сейчас в каждом банке создан свой депозитарий по хранению закладных – это некий участник рынка недвижимости, который официально зарегистрирован, осуществляет хранение ценных бумаг и фиксирует их движение. Не исключено, что с переходом на электронные закладные будет создан единый электронный депозитарий».
При погашении регистрационной записи об ипотеке обращение об аннулировании электронной закладной не потребуется. «Управление Росреестра самостоятельно направит в депозитарий уведомление о погашении записи об ипотеке, и это будет являться основанием для прекращения хранения электронной закладной и учета прав на такую закладную», - поясняет Аделаида Гук.
По данным Управления Росреестра по Самарской области, спрос на ипотеку в последние два года значительно вырос. Так, если в 2016 году было зарегистрировано 49 тысяч записей об ипотеке, в 2017 году – на 14% процентов больше. «В первом квартале 2018 года мы внесли уже 16 тысяч записей об ипотеке, - говорит Аделаида Гук. – Никаких предпосылок для снижения количества обращений нет, поэтому скорее всего, в 2018 году количество записей об ипотеке будет еще больше, чем в предыдущие два года».
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