Роспотребнадзором СО организовано консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»
7 ноября 2018 20:07
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- 8 ноября 2018 года – с 14:00 до 18:00;
- 9 ноября 2018 года – с 09:00 до 13:00;
- 12 ноября 2018 года – с 14:00 до 18:00;
- 13 ноября 2018 года – с 09:00 до 13:00;
- 14 ноября 2018 года – с 14:00 до 18:00;
- 15 ноября 2018 года – с 09:00 до 13:00;
- 16 ноября 2018 года – с 09:00 до 13:00;
- 19 ноября 2018 года – с 09:00 до 13.00.
Интересующие вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора можно задать по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-69-56; специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» - по телефону: (846) 337-73-93, передает пресс-служба администрации Самары.
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