Роспотребнадзором СО организовано консультирование по теме: «Правила оказания транспортных услуг. Услуги такси и каршеринга»

77

Оно проводится специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области». Организована «горячая линия». Консультирование осуществляется по следующему графику:- 8 ноября 2018 года – с 14:00 до 18:00;- 9 ноября 2018 года – с 09:00 до 13:00;- 12 ноября 2018 года – с 14:00 до 18:00;- 13 ноября 2018 года – с 09:00 до 13:00;- 14 ноября 2018 года – с 14:00 до 18:00;- 15 ноября 2018 года – с 09:00 до 13:00;- 16 ноября 2018 года – с 09:00 до 13:00;- 19 ноября 2018 года – с 09:00 до 13.00.Интересующие вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора можно задать по телефонам: (846) 260-50-25, (846) 260-69-56; специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» - по телефону: (846) 337-73-93, передает пресс-служба администрации Самары.