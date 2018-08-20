Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по вопросам качества детских товаров и школьных принадлежностей

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Горячая линия будет работать до 4 сентября 2018 года (кроме выходных дней) с 10.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00.На вопросы жителей ответят специалисты профильных ведомств по телефонам:8 (846) 266-98-49 – отдел надзора по гигиене детей и подростков (г.Самара);8 (846) 373-49-22 - ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;8 (846) 337-73-93 – отдел гигиены и эпидемиологии в г. Самара, передает пресс-служба горадминистрации.