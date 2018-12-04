Роспотребнадзор забраковал более 150 тонн "опасного" мяса в этом году

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Как отмечается, по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям специалисты исследовали около 110 тысяч проб мясной продукции.— По содержанию загрязнителей химической природы (токсичные элементы, бензпирен, нитрозамины и другие) удельный вес проб мясной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам, в последние годы оставляет менее 1%, за девять месяцев 2018 г. — 0,07%, — говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что по физико-химическим показателям, таким как качество продукции (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие), не соответствовало требованиям более 2%.