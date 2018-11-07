Роспотребнадзор рассказал, как не стать жертвой обмана на новогодних распродажах

87

Специалисты отметили, что недобросовестные продавцы пытаются скрыть некоторые условия проводимых акций. В том числе покупателей обманывают, что товар со скидкой вернуть или обменять нельзя.— Если непродовольственный товар надлежащего качества не подошёл потребителю..., то в соответствии с Законом "О защите прав потребителей" человек имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки, — напомнили в Роспотребнадзоре.Кроме того, при обнаружении недостатка можно требовать в магазине замены на товар этой же марки или модели, уценки из-за дефекта, замены на товар другой марки или модели или возврата денег.Фото: © Pixabay