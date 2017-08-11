Роспотребнадзор проверил качество и безопасность кондитерских и хлебобулочных изделий в Самарской области

107

По результатам лабораторных исследований все пробы кондитерских и хлебобулочных изделий отвечали требованиям технического регламента таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) по санитарно-химическим показателям, 21 проба исследованных кондитерских изделий (4,5%) не соответствовали требованиям указанного технического регламента по микробиологическим показателям.За выявленные нарушения маркировки, условий хранения и сроков годности пищевой продукции, несоответствие её требованиям по микробиологическим показателям, в отношении виновных юридических и должностных лиц вынесено 10 постановлений о штрафе на сумму 145000 рублей, забраковано и снято с реализации 25 партий недоброкачественной продукции в объеме 367 кг.Ситуация по данному направлению деятельности, продолжает находиться на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области, сообщает 63.rospotrebnadzor.ru.