Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей

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"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега", - говорится в сообщении.По данным еженедельного мониторинга, обращаемость пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений. Отмечается, что случаев инфекционных заболеваний от укусов клещей не зарегистрировано.Согласно сообщению ведомства, во всех субъектах РФ Роспотребнадзором организована работа по профилактике болезней, связанных с укусами клещей."В текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади более 350 тысяч гектар в ряде субъектов, где отсутствует снежный покров, приступили к акарицидным обработкам", - подчеркивается в сообщении.Кроме того, с начала года более 800 тысяч человек были привиты от клещевого энцефалита, также планируется привить более 3 миллионов человек.В ведомстве напомнили, что снятого клеща необходимо доставить на исследование в лабораторию. Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты размещены на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.