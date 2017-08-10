Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
10 августа 2017 19:07
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«Услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения», — отмечают в ведомстве.
Через нестерильные инструменты могут передаваться гепатиты, ВИЧ-инфекции, грибковые заболевания и ряд инфекционных заболеваний. Для того чтобы предотвратить такую опасность, салоны красоты обязаны проводить специальные дезинфекционные мероприятия и стерилизовать инструменты.
«Все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожных покровов, должны осуществляться с применением стерильных инструментов и материалов», — говорится в документе.
Клиентам студий ногтевого сервиса и салонов красоты Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на чистоту помещений, где им делают маникюр и педикюр, а также на то, каким образом хранят маникюрные инструменты.
Влажная уборка помещений должна осуществляться «не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств», считают в надзорном ведомстве, а инструменты для маникюра и педикюра после стерилизации должны храниться в стерилизационных упаковках. «Допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде при условии, что они будут использованы в течение часа или храниться в стерилизаторах», — говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
При этом инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов, после каждого клиента без предварительного промывания водой должны помещаться в дезинфицирующий раствор.
«При выполнении маникюра и педикюра должны использоваться одноразовые непромокаемые салфетки для каждого посетителя, которые после использования подлежат дезинфекции и утилизации», — говорится в рекомендациях.
Дезинфекции после каждого клиента должны подвергаться ванночки для рук и ног, подушки, подкладываемые под ногу при проведении педикюра (для того чтобы их можно было дезинфицировать, у подушек должны быть клеенчатые чехлы; допускается также использование одноразовых чехлов и салфеток).
Кроме того, в ведомстве указывают, что сотрудники салонов красоты и студий ногтевого сервиса должны регулярно проходить медицинские осмотры и иметь личные медицинские книжки.
В том случае, если у посетителей салонов красоты возникают вопросы, ведомство рекомендует обратиться в управление Роспотребнадзора в том регионе, где они проживают.
В надзорном ведомстве также предупреждают, что «обеспечить соблюдение санитарных требований» при выполнении маникюра и педикюра в домашних условиях непросто. «Риски для потребителя значительно возрастают», — говорится в документе.
Ранее ведомство опубликовало рекомендации посетителям барбершопов. Общие правила посещения мужских салонов красоты такие же: нужно обращать внимание на соблюдение правил гигиены, а в том случае, если возникают жалобы, — обращаться в ведомство.
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