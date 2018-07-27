Роспотребнадзор оштрафовал школы на 177 млн рублей за антисанитарию

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Отмечается, что за выявленные нарушения санитарного законодательства также вынесено около 25 тыс. постановлений о назначении административного наказания, в суды направлено около 3 тыс. дел о привлечении к административной ответственности. Всего в ходе проверки готовности школ к учебному году Роспотребнадзор провел более 315 тыс. замеров уровней освещенности, более 295 тыс. замеров параметров микроклимата, а также исследовал 52 тыс. проб питьевой воды.Кроме того, в первом полугодии 2018 года Роспотребнадзор исследовал школьную форму. Обязательным требованиям не соответствовало 11% проб. Служба отмечает, что доля проб одежды импортного производства, не соответствующих нормативам, составила 13%. В связи с нарушениями в отношении производителей и продавцов были приняты меры, также была изъята небезопасная продукция.