Роспотребнадзор области проведет «горячие» линии по теме « Защита прав потребителей при пользовании услугами такси»

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Специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра и пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» будут проведены «горячие» линии по теме « Защита прав потребителей при пользовании услугами такси»:08.12.2017 с 14:00 до 18:0011.12.2017 с 10:00 до 13:0012.12.2017 с 14:00 до 18:0013.12.2017 с 10:00 до 13:0014.12.2017 с 14:00 до 18:0015.12.2017 с 10:00 до 13:0018.12.2017 с 14:00 до 18:0019.12.2017 с 10:00 до 13:0020.12.2017 с 14:00 до 18:0021.12.2017 с 10:00 до 13:0022.12.2017 с 14:00 до 18:00Интересующие Вас вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора можно задать по телефону: (846) 260-50-25, (846) 260-69-56.Специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» по телефону: (846) 337-73-93;Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области г.Тольятти » по телефону: (848)-2- 37-21-71;Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области г.Новокуйбышевск» по телефону: (846)-35-4-20-38;Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области г.Сызрань» по телефону: (846)-4-98-61-21;Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области в Сергиевском районе» по телефону: (846)-55-2-44-82.