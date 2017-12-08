Роспотребнадзор области проведет «горячие» линии по теме « Защита прав потребителей при пользовании услугами такси»
8 декабря 2017 20:02
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Специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра и пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» будут проведены «горячие» линии по теме « Защита прав потребителей при пользовании услугами такси»:
08.12.2017 с 14:00 до 18:00
11.12.2017 с 10:00 до 13:00
12.12.2017 с 14:00 до 18:00
13.12.2017 с 10:00 до 13:00
14.12.2017 с 14:00 до 18:00
15.12.2017 с 10:00 до 13:00
18.12.2017 с 14:00 до 18:00
19.12.2017 с 10:00 до 13:00
20.12.2017 с 14:00 до 18:00
21.12.2017 с 10:00 до 13:00
22.12.2017 с 14:00 до 18:00
Интересующие Вас вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора можно задать по телефону: (846) 260-50-25, (846) 260-69-56.
Специалистам Консультационного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» по телефону: (846) 337-73-93;
Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области г.Тольятти » по телефону: (848)-2- 37-21-71;
Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области г.Новокуйбышевск» по телефону: (846)-35-4-20-38;
Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области г.Сызрань» по телефону: (846)-4-98-61-21;
Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области в Сергиевском районе» по телефону: (846)-55-2-44-82.
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