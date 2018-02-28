Роспотребнадзор назвал причины декабрьской вони в Москве

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Роспотребнадзор назвал причины декабрьской вони в МосквеПисьмо подписано руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и датировано 26 января. В документе сообщается, что жители Москвы и Подмосковья начали жаловаться «на посторонние запахи в атмосферном воздухе» 8 декабря. Специалисты проверили объекты, которые потенциально могли быть источником загрязнения воздуха, в частности МНПЗ в Капотне, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения. Всего столичное управление Роспотребнадзора с 8 декабря по 24 января взяло 589 проб. «Превышений концентраций загрязняющих веществ воздуха не установлено», — сказано в письме.За тот же период в зоне влияния полигона «Кучино» и в жилых районах Балашихи специалисты исследовали 243 пробы воздуха. Из них в период с 9 по 15 декабря шесть проб не соответствовали гигиеническим нормативам. Это три пробы по сероводороду в жилой застройке Балашихи и еще одна, взятая на въезде на полигон «Кучино». А также одна проба по метантиолу (бесцветный газ с неприятным запахом) возле ворот полигона и одна проба по хлорметану (бесцветный газ со сладковатым запахом), взятая в 50 м от факельной установки на полигоне.Ногинский территориальный отдел подмосковного управления Роспотребнадзора провел внеплановую проверку «Экокома». Выяснилось, что у компании нет согласованной с Роспотребнадзором «программы производственного контроля за качеством воздуха». Следовательно, «Экоком» не осуществляет производственный контроль за состоянием воздуха, говорится в письме Роспотребнадзора. Кроме того, у компании нет согласованного с надзорным ведомством проекта предельно допустимых выбросов. В отношении «Экокома» был составлен протокол по ст. 6.3 КоАП России (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), за такое нарушение предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.«Ногинским территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Московской области выдано предписание ООО «Экоком» об устранении выявленных нарушений в срок до 12 февраля», — говорится в ответе надзорного ведомства на депутатский запрос.В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РБК, что к 12 февраля «Экоком» не сообщил об устранении нарушений. «Поэтому пока идет проверка с нашей стороны на предмет устранения нарушений», — пояснили в пресс-службе, добавив, что проверка может идти в течение месяца.Гендиректор «Экокома» Оливер Кайзер заявил РБК, что ему неизвестно о выявленных в работе компании нарушениях и выданном Роспотребнадзором предписании. «Сомневаюсь, что мы там что-то нарушили», — ответил Кайзер на просьбу РБК прокомментировать итоги проверки.Министр экологии Подмосковья Александр Коган на заседании Мособлдумы 15 февраля заявил, что на момент закрытия «Кучино» предельно допустимые концентрации веществ на полигоне и в радиусе 1 км были превышены в десять раз. После закрытия полигона специальная комиссия приняла решение о завозе грунтов и экстренной дегазации «Кучино». «Все комиссии, которые были на полигоне, дали четкую оценку, что в рамках ЧС все мероприятия выполнялись как положено», — заявил Коган.Замглавы управления Росприроднадзора по Центральному федеральному округу Константин Елисеев заявил, что «львиную долю загрязнений атмосферного воздуха на юге-востоке Москвы и прилегающих районах Подмосковья дает кучинский полигон». «К большому сожалению, аварийные работы после закрытия полигона проведены не очень правильно, был допущен ряд нарушений», — сказал Елисеев на заседании Мособлдумы.По словам чиновника, полномочия по контролю за мусорными полигонами несколько лет назад были переданы от Росприроднадзора в подмосковное Минэкологии. «Будем проверять, как выполнялись эти полномочия», — отметил Елисеев.Проект предельно допустимых выбросов показывает, какой будет концентрация загрязнения в зоне влиянии объекта, объяснил РБК руководитель энергетической программы «Гринпис» Владимир Чупров. Выбросы не должны превышать этого предела, исходя из чего рассчитывается мощность объекта. Производственный контроль представляет собой систему мониторинга состояния воздуха — датчики, которые должны передавать информацию как в саму компанию, так и в органы государственного контроля.«На объектах, которые являются потенциальными источниками дурнопахнущих веществ, часто обнаруживают нарушения, связанные с согласованием, документацией, процедурными вещами», — отметил Чупров. В целом предельно допустимая концентрация настолько завышена, что под нее пройдет любой проект выбросов, уверен эколог. «К примеру, меркаптан в воздухе дает сильный запах подгнившей квашеной капусты. Может пахнуть так, что детей тошнит, аллергики падают в обморок, астматики звонят в скорую помощь, а уровень не превышен», — говорит Чупров.Сброс отходов на «Кучино» много лет никто не контролировал, поэтому заранее определить выбросы проблематично, заявил РБК эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов. «Трудно сказать, какие процессы происходят на глубине 5–7 метров, — пояснил Самойлов. — Когда начнется таяние снега и пойдет талая вода, это отразится на воздушном бассейне окружающих территорий».По мнению эксперта, ситуацию должен контролировать департамент природопользования Москвы, поскольку в зоне влияния «Кучино» находятся столичные районы. «Они должны организовать там действующий пост, фиксировать выбросы и концентрацию», — заключил эколог.25 февраля МЧС снова зафиксировало разовые превышения предельно допустимой концентрации водорода на полигоне «Кучино».