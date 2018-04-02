Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе

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В сообщении отмечается, что при покупке яиц следует обратить внимание на их срок годности, дату сортировки и внешний вид: на них не должно быть трещин и следов птичьего помета, крови, перьев. Окрашивать скорлупу советуют луковой шелухой или разрешенными к применению пищевыми красителями.«Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки, особенно это касается детей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Отмечается, что варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избежания заболевания сальмонеллезом — инфекционным заболеванием, поражающим органы пищеварительной системы.При покупке кулича необходимо обратить внимание на состав. Отдавать предпочтение следует куличам, которые не содержат маргарин, яичный порошок и подсластитель. Вместо них в составе должны быть указаны сливочное масло, яйца и сахар.«Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей, отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури, цукатам и сухофруктам», — уточняется в сообщении.При покупке творога нужно убедиться в высоком качестве продукта и проверить целостность упаковки. В Роспотребнадзоре отмечают, что качественный продукт «всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах», а также мягкую, однородную консистенцию.Православные христиане в 2018 году будут отмечать Пасху в воскресенье, 8 апреля. Праздник Пасхи знаменует окончание Великого поста, и по традиции на праздничном столе главными атрибутами являются крашеные яйца, кулич и пасха.