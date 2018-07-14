Роспотребнадзор Самарской области о мерах профилактики отравлений грибами
14 июля 2018 16:17
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Отравление могут вызвать собственно ядовитые грибы (бледная поганка, мухоморы, ложные опята, ложные дождевики и др.), условно съедобные грибы в результате неумелой или неправильной кулинарной обработки, а так же неправильно приготовленные съедобные грибы. Опасность так же могут представлять съедобные грибы, получившие название "мутанты". В старых грибах наряду с полезными веществами часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека. Поэтому пригодными для пищи являются только сравнительно молодые грибы.
Грибы являются трудно перевариваемым продуктом. Поэтому их не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам, они противопоказаны детям до 8 лет (независимо от способа и времени приготовления), а также лицам с заболеваниями ЖКТ (гастриты, холециститы, панкреатиты, гепатиты и др.) – приём грибов может спровоцировать обострение хронического заболевания.
Чаще всего отравление условно съедобными грибами (сморчки, строчки, волнушки, рядовки и др.) возникает вследствие их неправильного приготовления. Употреблять условно съедобные грибы без специальной обработки - предварительного вымачивания, термической обработки и слива отвара нельзя.
Признаки отравления неправильно приготовленными съедобными и условно-годными грибами- тошнота, рвота, понос – появляются вскоре после употребления грибов (через 1-4 часа). Выздоровление наступает обычно через сутки. Условно съедобные грибы – грузди, волнушки, валуи, горкушки, рядовки, толкачики, скрипицы, содержащие смолоподобные вещества, могут вызвать острый гастроэнтерит – воспаление желудка и тонкого кишечника.
За 6 месяцев 2018 года, по данным токсикологического мониторинга, лечебно-профилактическими учреждениями области зарегистрировано 18 случаев отравлений, связанных с употреблением населением условно-съедобных грибов, приготовленных с нарушением правил предварительной обработки и технологического режима. Все случаи закончились выздоровлением.
Кроме того, грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания – ботулизма. Возбудитель ботулизма в виде спороносных палочек содержится главным образом в почве. Если перед консервированием грибы были плохо очищены и промыты, на их поверхности вместе с мельчайшими частицами земли могут оказаться и возбудители ботулизма.
Домашняя термическая обработка их не убивает, а условия в герметически укупоренной банке, без доступа кислорода, благоприятны для развития в них микробного токсина – опаснейшего для человека яда. Чтобы избежать заболевания ботулизмом, надо очень тщательно очищать и промывать от земли, предназначенные для консервирования грибы, причем они должны быть свежими и доброкачественными. При обработке в домашних условиях грибы рекомендуется консервировать в банках с неплотно притертыми крышками.
Заболевание ботулизмом проявляется спустя 12-72 часа после приема грибов в пищу. Клинические проявления заболевания ботулизма: головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос, судороги, затруднение глотания и нарушение зрения (предметы двоятся, становятся расплывчатыми).
За 6 месяцев т.г. в области зарегистрирован 1 случай ботулизма от употребления грибов домашнего консервирования, который так же закончился выздоровлением пострадавшего.
Профилактика отравлений грибами:
- отправляясь на сбор грибов, по возможности, пригласите опытного грибника;
- не употребляйте в пищу как сырые, так и приготовленные дикорастущие грибы, в съедобности которых вы сомневаетесь;
-не собирайте старые, переросшие грибы, растущие вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, в черте города;
- не покупайте грибы у случайных людей, в местах неустановленной торговли, в резаном и сушеном виде;
-не кормите грибами детей, беременных женщин и людей с заболеваниями органов пищеварения;
-соблюдайте условия хранения грибов, правила консервирования и приготовления грибных блюд (рекомендуется отваривать любые виды грибов в хорошо подсоленной воде большого объема, воду после отваривания слить, грибы промыть в кипяченой воде).
При появлении первых признаков отравления грибами следует срочно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением, передает 63.rospotrebnadzor.ru.
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