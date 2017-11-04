Роспотребнадзор Самарской области: О ситуации по заболеваемости описторхозом и мерах профилактики
4 ноября 2017 13:37
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Описторхоз – одно из самых опасных и распространенных паразитарных заболеваний, передающихся через рыбу.
Возбудителем является трематода Opisthorhisfelineus(кошачья двуустка, двуустка сибирская).
В Самарской области за 9 месяцев 2017 года выявлено 25 случаев заражения. В основном все заболевшие пренебрегали правилами термической обработки рыбы или соления, 1 человек употреблял в пищу сырую рыбу (строганину).
Случаи заболевания регистрируются как среди городского, так и среди сельского населения. В текущем году случаи заболевания регистрировались в Самаре (5случаев), Тольятти (1 сл.), Отрадном (1 сл.), Челно-Вершинском районе (1 сл.), Кинель-Черкасском районе (2 сл.), Сергиевском районе (7 случаев), Похвистневском районе (8 сл.).
Заражение человека происходит при употреблении в пищу зараженной рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, карась и др. (вяленая, соленая, холодного копчения, строганина, сырая), зараженность рыбы личинками описторхид может достигать 60-100%. Метацеркарии (личинки 2-го поколения), располагающиеся в подкожной клетчатке и мышцах рыбы, весьма устойчивы к воздействию факторов окружающей среды, и утрачивают жизнеспособность в замороженной рыбе при - 40ْ С за 7 часов, при -28 ْ С за 32 часа.
В кишечнике человека личинки освобождаются от оболочек под действием дуоденального сока и по общему желчному протоку мигрируют в желчный пузырь и желчные протоки печени, иногда в поджелудочную железу, где через 3-4 недели развиваются во взрослую особь, которая после оплодотворения начинает откладывать яйца. Продолжительность жизни (O. felineus) в организме окончательного хозяина 20-25 лет.
Заболевание описторхозом может протекать в острой и хронической форме. Острый описторхоз характеризуется токсико-аллергическими проявлениями. При остром описторхозе выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую степень течения болезни.
Легкая форма характеризуется внезапным повышением температуры до 38 ْС, и в дальнейшем субфебрильная температура сохраняется 1-2 недели. Появляется слабость, повышенная утомляемость, боли в животе неопределенной локализации, послабление стула.
Среднетяжелые формы характеризуются лихорадкой длительностью 3 недели с подъемом температуры до 39 ْС и выше, высыпаниями на коже, болями в мышцах и суставах, увеличением печени и селезенки. Иногда возникают диарея, рвота, развивается бронхит с астматическим компонентом.
При тяжелом течении ярко выражены общетоксические и аллергические явления: высокая температура тела, полиморфные высыпания, головная боль, заторможенность сознания или возбуждение, бессонница. Ведущими симптомами являются признаки гепатита: боли в правом подреберье, желтуха, увеличение печени, повышенное содержание билирубина и трансаминаз. У части больных может развиться эрозивно-язвенный процесс в желудке и двенадцатиперстной кишке.
Иммунитет не стойкий, возможны повторные заражения при употреблении в пищу свежезамороженной, малопросоленной, недостаточно провяленной или прожаренной рыбы семейства карповых.
Профилактика заболевания описторхозом включает:
- соблюдение правил приготовления рыбы:
Рыба варится порционными кусками не менее 20 минут с момента закипания, рыбные пельмени - не менее 5 минут с момента закипания, рыба (рыбные котлеты) жарится в распластанном виде обязательно в жире 15 минут, крупные куски рыбы (весом до 100г.) жарятся в распластанном виде не менее 20 минут, мелкая рыба жарится целиком в течение 15-20 мин.,
- Обеззараживание рыбы от личинок описторхид производится с применением смешанного крепкого и среднего посола (плотность тузлука с первого дня посола 1,20 при температуре 1-2 ْС) при достижении массовой доли соли в рыбе 14%.
При этом продолжительность посола должна быть: пескарь, уклейка, гольян, верховка -10 суток, плотва, елец, красноперка, голавль, чехонь, жерех, язей, лещей, линей (до 25 см.) -21 сутки.
Более слабый или менее длительный посол рыбы допускается только после предварительного обеззараживания методом замораживания, при температуре в теле рыбы: - 40 ْС в течение 7 часов, -35 ْС – 14 часов, - 28 ْС – 32 часа.
- не допущение скармливания собакам, кошкам, свиньям сырой рыбы;
- защита водоемов от загрязнения фекалиями, особенно затонов и стариц, т.к там обитает много моллюсков – промежуточных хозяев кошачьей двуустки.
Помните, описторхоз легче предупредить, чем лечить, сообщает 63.rospotrebnadzor.ru.
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Комментарии
Социум
4 ноября 2017 16:29
Социум
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4 ноября 2017 13:37
Помните, описторхоз легче предупредить, чем лечить. Социум
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