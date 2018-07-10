Роспотребнадзор СО: Рекомендации населению по выбору фруктов, овощей и ягод в летний период
10 июля 2018 16:06
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Но для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, Управление Роспотребнадзора по Самарской области повторно рекомендует потребителям воспользоваться некоторыми советами при выборе плодоовощной продукции:
- плодоовощную продукцию следует приобретать в специально оборудованных местах - на рынках, магазинах, летних палатках. Для реализации плодоовощной продукции и бахчевых культур выделяются места сезонной торговли, которые утверждаются органами местного самоуправления. Согласно санитарным правилам, продажа овощей, фруктов и бахчевых культур с земли не допускается. Для временного хранения и реализации овощей и фруктов должны быть оборудованы специальные настилы, подтоварники, стеллажи. Откажитесь от приобретения овощей, ягод и фруктов в неустановленных и необорудованных местах торговли, с земли, особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей;
- при необходимости требуйте от продавца документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность приобретаемой пищевой продукции, так как их отсутствие в месте продажи является нарушением установленных требований;
- не допускайте покупку овощей, ягод, фруктов с признаками загнивания и порчи, арбузов и дынь частями, на разрез. Продавец обязан при отпуске покупателю плодоовощных товаров производить отсортировку брака и неполноценной продукции, образующейся в процессе продажи. Покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах.
- продавец должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации с указанием её наименования адреса (местонахождения), ФИО продавца, содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также окружающую территорию в чистоте.
-поскольку овощи, ягоды, фрукты относятся к скоропортящимся продуктам, их необходимо хранить в холодильниках или иных прохладных местах.
-в целях профилактики острых кишечных инфекционных и паразитарных заболеваний, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены (мытьё рук перед едой и приготовлением пищи. Перед употреблением овощи и фрукты тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щётки.
Корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу и т.п.), нужно немного подержать в тёплой воде, затем тщательно очистить щёткой, и хорошо промыть.
Капусту (белокочанную, пекинскую и др. листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев.
Цветную капусту перед споласкиванием прохладной водой лучше разделить на соцветия и освободить от потемневших участков.
Особого внимания требует зелень. Зелёный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой.
После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой. Для лучшего очищения зелени от патогенных бактерий и микробов можно подержать ее в течение получаса в солевом - уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли и уксуса на 1 литр воды).
Ягоды, как и другие плоды, требуют тщательного мытья перед употреблением. Непосредственно перед мытьем, следует отобрать мятые, перезревшие, недозревшие, загнившие, поврежденные экземпляры ягод. Не следует мыть и держать ягоды в воде дольше необходимого времени. Для промывания клубники, вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется выложить их на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 минут. Так с поверхности сойдут все загрязнения. Затем для ягод нужно устроить контрастные «ванны»: попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей (но не кипятком!) и холодной водой; 2-3 такие процедуры достаточны для удаления всех микробов и паразитов, передает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Самарской области .
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