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Новости /  Общество /  Социум  

Роспотребнадзор: к концу обучения в школе близорукость приобретают 40-50% детей

8 марта 2019 15:49
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В качестве мер профилактики специалисты рекомендуют дозировать время работы на компьютере и с гаджетами, а также ежедневно выполнять гимнастику для глаз.
Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы, и в дальнейшем они вынуждены носить очки в течение всей жизни, выяснили эксперты Роспотребнадзора по итогам гигиенических исследований, передает newsru.com.

"В эпоху цифровых технологий связанных с обучением, работой и досугом, существенно повышается нагрузка на орган зрения как в школе, так и вне ее пределов. Высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе, головную боль. Появление этих симптомов у детей должно насторожить родителей и быть основанием для обращения за медицинской консультацией", - сообщается на сайте ведомства 8 марта.

В качестве мер профилактики специалисты рекомендуют дозировать время работы на компьютере и с гаджетами, а также ежедневно выполнять гимнастику для глаз. Рабочее место ученика должно быть удобным, с левосторонним освещением, расстояние от монитора до глаз должно составлять не менее 70 см, от рабочей поверхности до глаз не менее 25 см.

По данным исследований, нарушение зрения менее распространено среди тех детей, которые каждый день совершают прогулки в светлое время суток. Рекомендуется гулять на свежем воздухе не менее двух часов.

Отметим, несколько лет назад врачи из Медицинской школы в Нью-Джерси (США) в результате эксперимента пришли к выводу, что планшетные компьютеры повышают комфорт и скорость чтения у людей с умеренной потерей зрения. Согласно исследованию американских специалистов, лучше всего использовать для чтения электронные устройства с подсветкой экрана, то есть планшеты и электронные книги с цветным экраном. Букридеры с экранами на базе технологии "электронной бумаги" E Ink и бумажные книги, как выяснилось, не столь хороши. 
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