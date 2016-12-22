Роспотребнадзор: Рекомендации при посещении массовых мероприятий
22 декабря 2016 17:12
154
При посещении массовых зрелищных мероприятий не рекомендуется находиться вблизи чихающих, кашляющих людей. Старайтесь как можно реже прикасаться руками к носу, глазам. После посещения мест общего пользования тщательно вымойте руки с мылом.
Следует одевать детей с учетом погодных условий, не допуская их переохлаждения или перегрева (например, при катании на коньках или лыжах). Заболевшему ребенку посещать массовые мероприятия не стоит.
Как правило, в местах проведения массовых мероприятий организуется выездная торговля. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественного изделия (пищевых продуктов, игрушек и т.д.), потребитель вправе ознакомиться с документами, подтверждающими качество и безопасность товара, с информацией о продавце.
Если в состав кондитерских наборов входит детская игрушка, то она должна быть в индивидуальной промышленной упаковке.
При приобретении пиротехнических изделий необходимо потребовать документ, подтверждающий качество и безопасность (сертификат соответствия, декларация о соответствии), внимательно просмотреть срок годности.
При организации поездки группы детей автомобильным или железнодорожным транспортом обязательно наличие сопровождающих. Если время нахождения в пути более 3 часов, необходимо предусмотреть организацию питания путем использования «сухого пайка», в состав которого должны входить нескоропортящиеся пищевые продукты, разрешенные в детском питании. Кроме этого, должен быть организован питьевой режим с использованием бутилированной негазированной питьевой воды. При длительности поездки железнодорожным транспортом более суток организуется горячее питание в вагоне-ресторане. Согласно требованиям санитарного законодательства, при перевозке организованной группы детей железнодорожном транспортом обязательно наличие у членов группы справок об отсутствии инфекционных заболеваний. К поездке допускаются только здоровые дети, без признаков инфекционных заболеваний, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Самарской области.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 декабря 2016 20:36
Проверкой установлено, что в нарушение перечисленных требований в игровой группы № 4 температура составляет 16 градусов, зале для занятий – 17 градусов; в... Социум
124
22 декабря 2016 18:21
Самарские полицейские поздравили воспитанников подшефной школы с наступающим Новым годом. Социум
95
22 декабря 2016 17:58
Современная жизнь – это бешеный ритм, поэтому многим людям приходится прикладывать немалое количество усилий, чтобы все успеть. Социум
25
Здравоохранение
22 декабря 2016 12:58
Соответствующая информация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Здравоохранение
158
22 декабря 2016 10:30
Подана апелляция на решение Минюста РФ. Здравоохранение
290
20 декабря 2016 18:09
По словам врачей, главные функциональные изменения в оборудовании связаны с переходом на цифровые технологии. Качество и точность таких рентгеновских... Здравоохранение
235
Туризм
22 декабря 2016 12:34
Для участников программы доступен ряд услуг. Туризм
152
21 декабря 2016 12:00
Требований аннулировать путевки от туристов не поступало, спрос сохраняется. Туризм
137
21 декабря 2016 09:14
Туроператоры фиксируют рост ранних продаж. Туризм
171
Образование
22 декабря 2016 13:08
Трёхэтажное здание детского сада включает в себя девять групповых ячеек. Образование
147
21 декабря 2016 11:40
Приглашают к сотрудничеству организации, занимающиеся вопросами самоопределения детей и молодежи. Образование
139
20 декабря 2016 14:40
Для знакомства с организацией работ и обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества Самарский университет посетила делегация из КНР. Образование
217
Культура
22 декабря 2016 15:27
В сюжет каждого зала включены интерактивные моменты. Маленькие и взрослые посетители вспомнят любимых героев русских народных сказок, придумают свой... Культура
125
22 декабря 2016 15:03
Они выступят в составе Сводного Детского хора России во время торжественного выступления на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по культуре... Культура
152
22 декабря 2016 13:35
Событие будет интересно как опытным танцорам, так и новичкам и зрителям. Культура
144
Мода
19 декабря 2016 14:59
Интернет портал Tovar предоставляет 627 единиц зимних и демисезонных мужских кроссовок от более 20 брендовых производителей. Мода
57
19 декабря 2016 10:16Как выбрать духи? Пирамида ароматов и как ее трактовать
Посещение парфюмерного магазина у многих ассоциируется с обилием различных запахов, которые переплетаются между собой и уже становится сложно определить, на... Мода
52
15 декабря 2016 16:01Портупея – аксессуар для модных и стильных девушек
Новый модный аксессуар, ставший трендом в этот неспокойный период - портупея. В прошлом портупеи были элементом мужского военного снаряжения. Мода
90
Видео
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
1458
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
697
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
940
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
677
15 ноября 2016 09:12
Специальный репортаж Варвары Невской. Социум
820
13 ноября 2016 10:12
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди. Происшествия
693
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
778
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
1944
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
1603
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
10365
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
8532
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5269
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают