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Новости /  Общество /  Социум  

Роспотребнадзор: О выборе услуг аниматоров в преддверии Нового года

20 декабря 2017 14:55
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В случае неисполнения договора исполнителем потребители могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации для защиты своих прав.
Управление Роспотребнадзора по Самарской области со ссылкой на сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращает внимание на нижеследующее: в преддверии нового года родители задумываются над тем, как сделать праздник волшебным и незабываемым для своих детей. Один из распространенных способов – прошение в новогоднюю ночь аниматоров (Деда Мороза, Снегурочку, сказочных и мультипликационных персонажей).

Для того чтобы праздничное мероприятие не было испорченным, следует обратить внимание на основные моменты.

1.Прежде всего, необходимо хорошо изучить рынок услуг аниматоров. Можно спросить совета у друзей и знакомых, прочитать отзывы на форумах в сети «интернет», посмотреть видео агентства с подобных мероприятий, ознакомиться с ценовой политикой и программами агентств в офисах организаций.

2.Напоминаем, что договор с агентством (или иным лицом) должен быть заключен в письменной форме. Это договор возмездного оказания услуг, согласно которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Перед подписанием договора следует внимательно ознакомиться с его условиями, изучить предмет договора, сроки исполнения, стоимость услуг, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых вручается заказчику.
Следует учитывать: в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

3.Осторожно, мошенники!
Бывает так, что люди обращаются в первую попавшуюся фирму, подписывают договор, вносят предоплату, но в назначенный день никто не приходит, телефон компании оказывается неработающим, бланки договора – фальшивыми, а фирма оказывается незарегистрированной.
Кроме того, приглашая чужих людей в дом, вы должны учитывать риски. Пользуясь доверчивостью и отсутствием бдительности людей, недобросовестные аниматоры могут во время мероприятия совершить кражу. Перед заключением сделки постарайтесь выяснить как можно больше деталей об опыте работы аниматоров, найти отзывы клиентов, которые подтвердят успешный опыт оказания услуг и благонадежность специалистов. При возникновении малейшего подозрения лучше найти объявление, вызывающее больше доверия.

В случае неисполнения договора исполнителем потребители могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации для защиты своих прав.

 
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Комментарии



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