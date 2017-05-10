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Новости /  Общество /  Социум  

«Роснефть» в 100 раз увеличила размер премии членам правления

10 мая 2017 14:18
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В течение первых трех месяцев 2017 года члены правления «Роснефти» получили в виде премии почти полтора миллиарда рублей.
Как пишет РБК, общий размер премий, выплаченных компанией «Роснефть» десяти членам ее правления в первом квартале 2017 года, в сто раз превышает размер выплаты за январь—март предыдущего года, сообщила газета «Ведомости».

Согласно квартальному отчету, опубликованному на сайте компании, общий размер выплаченных в первом квартале 2017 года членам правления «Роснефти» премий составил более 1,454 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла лишь 14,663 млн руб.

В отчете отмечается, что премии в январе—марте 2017 года были выплачены за «успешную реализацию крупных, стратегически значимых проектов, а также в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации».

Представитель «Роснефти» пояснил «Ведомостям», что в первом квартале членам правления компании была выплачена премия за реализацию сделок по выкупу у государства 50,08% акций «Башнефти» и продаже инвесторам 19,5% самой «Роснефти».

«Сделка была проведена в условиях беспрецедентно сложной конъюнктуры и в кратчайшие сроки», — отметил представитель «Роснефти», отказавшись уточнить, сколько топ-менеджеров получили премии и оказался ли среди них главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.

В состав правления «Роснефти» входят десять человек: глава компании Игорь Сечин, вице-президент по кадровым и социальным вопросам Юрий Калинин, первый вице-президент Эрик Морис Лирон, вице-президент — руководитель службы внутреннего аудита Геннадий Букаев, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, финансовый директор Петр Лазарев, вице-президент по внутреннему сервису Юрий Нарушевич, вице-президент по шельфовым проектам Зелько Рунье, вице-президент — руководитель аппарата Юрий Курилин и вице-президент по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин.

Ранее «Роснефть» сообщила, что ее чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, в первом квартале 2017 года составила 13 млрд руб., что на 8,3% превышает результат января—марта 2016 года.

В начале марта 2017 года стало известно, что президент России Владимир Путин наградил 12 менеджеров «Роснефти» орденами и медалями за «большой вклад в развитие экономики страны» и улучшение «инвестиционного климата». Позднее глава государства своим указом наградил орденами Дружбы руководителей иностранных компаний, принявших участие в сделке по продаже части принадлежащего государству пакета акций «Роснефти», — главу итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo Карло Мессину, исполнительного директора фонда Qatar Investment Autority (QIA) и члена королевской семьи Катара Абдуллу бин аль-Тани и генерального директора швейцарского сырьевого трейдера Glencore International Айвана Глазенберга.

15 декабря 2016 года ВТБ и сингапурская компания QHG Shares Pte Ltd, подконтрольная швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore, заключили кредитное соглашение, по которому банк выдал QHG Shares промежуточный кредит на сумму 692,395 млрд руб. под залог приватизируемого пакета акций «Роснефти». Полученные деньги QHG Shares выплатила «Роснефтегазу», а тот перечислил их в бюджет России.

22 декабря 2016 года ВТБ уступил все права и обязанности по кредитному соглашению «Роснефтегазу», а после получения кредита от итальянского банка Intesa Sanpaolo компания QHG Shares, в число владельцев которой вошел QIA, погасила задолженность перед «Роснефтегазом», выплатив ему €10,2 млрд.

В конце января 2017 года Путин встретился в Кремле с Глайзенбергом, аль-Тани и Мессиной, поблагодарил их «за доверие» и поздравил с самой крупной в мире сделкой в нефтегазовом секторе за 2016 год.

Фото   ural-96.ru
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Комментарии

10 мая 2017 15:23
Владимир
А я то думаю, ну, почему бензин так дорожает еженедельно, причем вне зависимости ни от цены нефти, ни от курса рубля. Движение только в одну сторону.


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