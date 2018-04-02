«Роснефть» меняет куратора закупок
2 апреля 2018 16:05
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По словам одного из собеседников РБК, решение не продлевать контракт с Рай было принято 23 марта, сам контракт закончился 31 марта. То есть формально она не уволена, а просто закончила работу в компании, подчеркивает источник. Претензий к топ-менеджеру нет, добавляет он.
Бывший топ-менеджер «Роснефти», работавший с Рай, называет ее «человеком [главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря] Сечина». А сотрудник нефтяной компании говорит, что Рай «выискивала коррупционные схемы». «Были те, кто был заинтересован, чтобы она потеряла свою работу. Много раз ее пытались уличить в неэффективности, но Сечин защищал ее», — утверждает он.
Представитель «Роснефти» отказался комментировать кадровые перестановки в компании.
Теперь закупки в «Роснефти» будет курировать Рустам Алакбаров, занимавший ранее должность заместителя руководителя службы снабжения и подчинявшийся Светлане Рай, рассказали РБК три источника в компании. «У него будет другая позиция, без должности вице-президента», — сказал один из собеседников РБК. Алакбаров до прихода в «Роснефть» занимал должность директора департамента закупки услуг в подразделении «Разведка и добыча» ТНК-BP, которую «Роснефть» купила в марте 2013 года.
Источник в «Роснефти» говорит, что отсутствие статуса вице-президента у нового куратора закупок «подразумевает более технический функционал». «От нового руководителя ждем оперативности в рутинном согласовании процедур закупок», — объясняет он.
Как отмечает директор департамента по работе с ключевыми клиентами кадрового агентства «Юнити» Рустам Барноходжаев, система закупок в «Роснефти» отстроена так, что ее куратор должен исполнять технические функции. «Функция руководителя закупок в такой крупной нефтяной компании, как «Роснефть», не заслуживает статуса вице-президента. Большинство закупок осуществляется через тендерные процедуры и раскрывается через портал госзакупок», — отмечает он.
По данным СПАРК, в 2017 году «Роснефть» объявляла более 4 тыс. закупок, из них заключено контрактов по 2914 закупкам. Сумма контрактов только в национальной валюте составила 1,01 трлн руб., а также $182,9 млн и €743,6 тыс. Годом ранее «Роснефть» объявляла 4080 закупок, из них заключено 3046 контрактов., сумма которых только в национальной валюте составила 4,9 трлн руб., а также $2,2 млрд, €15,1 млн и ¥163,4 млн.
Если не считать внутригрупповых закупок, то самый дорогой контракт «Роснефти» в 2017 году получила «Транснефть» за оказание услуг по транспортировке нефти на 318,6 млрд руб. Далее следуют тендер на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита почти на 125 млрд руб. у Сбербанка и закупка нефти на 91,5 млрд руб. у «Газпрома». Во всех трех случаях покупки были безальтернативными, у единственного поставщика.
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