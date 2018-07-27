«Роскосмос» ответил на слова Сердюкова о конкуренции с «Ростехом»

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Ранее Сердюков в интервью РБК рассказал о соперничестве с «Роскосмосом» в двигателестроении. «Двигатели для первой и второй ступени ракеты «Союз» делает ОДК (АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», входит в «Ростех». — РБК), а для третьей — роскосмосовское Конструкторское бюро химавтоматики. Вопрос в том, что ни они, ни мы до конца не загружены. Эту задачу, конечно, хотелось бы решить», — сказал Сердюков. Он добавил, что у «Ростеха» «есть мысли» на этот счет и в госкорпорации ждут встречных инициатив от «Роскосмоса».В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили РБК, что выступить со встречными инициативами будет возможно только после того, как «Ростех» расскажет о своих предложениях. «Тогда же могут быть проработаны возможные сценарии по улучшению кооперации», — добавили в «Роскосмосе». Еще в госкорпорации по космической деятельности предупредили об ожидающих «Ростех» «больших финансовых затратах» в случае передачи его предприятию ПАО «Кузнецов» заказов на изготовление двигателей для третьей ступени ракеты-носителя семейства «Союз-2». В «Роскосмосе» не уточнили, сколько денег потребуется «Ростеху» на эту задачу.Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) выступает изготовителем двигателей РД-0124 только для ракет-носителей «Союз» в модификациях 2.1б, 2.1в и СТБ, напомнили в «Роскосмосе».«Эти двигатели эксплуатируются в составе указанных ракет с 2006 года. В двигателе РД-0124 заложены сложные конструкторские и технологические решения. Реализовать их на производственной базе ПАО «Кузнецов» невозможно без больших финансовых и временных затрат, которые уже осуществлены в АО КБХА», — считают в «Роскосмосе».В пресс-службе добавили, что двигатели РД-0110 для ракет «Союз-ФГ», «Союз-У» и «Союз-2.1а» серийно изготавливает Воронежский механический завод (ВМЗ, филиал входящего в космическую госкорпорацию ГКНПЦ им. М.В.Хруничева).Более того, КБХА имеет стабильный портфель заказов на ближайшие годы, так как кроме производства двигателей 14Д23 выполняет крупные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки новых ракетных двигателей, в частности для новой ракеты «Союз-5», сообщили в «Роскосмосе».Что касается ВМЗ, «в связи с планируемым прекращением полетов ракеты-носителя «Протон-М» (ВМЗ изготавливает двигатели для второй и третьей ступеней этой ракеты. — РБК) вопрос загрузки предприятия действительно актуален», согласились в госкорпорации. ​«Его решению будет способствовать создание на базе КБХА и ВМЗ единой производственной площадки», — подытожили в «Роскосмосе».Трехступенчатый «Союз-2» наряду с «Протоном» является одной из ведущих в мире ракет-носителей. ​В конце июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что проект «Протон» закрывается. «Союз-2» используется для разного рода непилотируемых запусков в рамках гражданских и военных программ, а также в коммерческих целях. Пуски осуществляются с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. «Союз-2» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» или блоком выведения «Волга» позволяет доставлять космические аппараты на все типы орбит, говорится на сайте производителя — РКЦ «Прогресс». Стартовая масса ракеты достигает 314 т, максимальная длина — ​46 м.