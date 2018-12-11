Роскосмос начнет прямую трансляцию выхода в открытый космос Сергея Прокопьева и Олега Кононенко
11 декабря 2018 19:38
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Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте! Специалисты ответят на них в прямом эфире из Центра управления полетами.
Фото: @roscosmos
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