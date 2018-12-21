"Росконтроль" назвал лучший провансаль
21 декабря 2018 23:46
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Так, в лабораторию попали такие бренды, как "Московский провансаль", "Слобода", "Ряба", "Скит", "Просто", "Вкуснотека", "Подворье", "Каждый день".
По результатам проверки стало известно, что всем требованиям безопасности соответствует торговая марка "Подворье". В её продукции не содержится консервантов, иных добавок и уксуса, отмечено высокое содержание яичного желтка. Также неопасной оказалась и продукция марки "Скиф", а вот в "Рябе" найдены компоненты, не указанные на упаковке.
В продукции торговой марки "Вкуснотека" был найден сорбат калия, но информация об этом указана на упаковке, максимально допустимое содержание не выявлено. Такая добавка была обнаружена также в продукции ТМ "Просто" и "Каждый день", но никаких нарушений нет.
А вот что касается "Московского провансаля", то он не соответствует государственным стандартам. Вкус продукции охарактеризован как острый. Схожая ситуация сложилась и с майонезом "Слобода". Эти образцы были занесены в список товаров с замечаниями, все остальные рекомендованы к покупке.
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Комментарии
Социум
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