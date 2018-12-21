"Росконтроль" назвал лучший провансаль

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Так, в лабораторию попали такие бренды, как "Московский провансаль", "Слобода", "Ряба", "Скит", "Просто", "Вкуснотека", "Подворье", "Каждый день".По результатам проверки стало известно, что всем требованиям безопасности соответствует торговая марка "Подворье". В её продукции не содержится консервантов, иных добавок и уксуса, отмечено высокое содержание яичного желтка. Также неопасной оказалась и продукция марки "Скиф", а вот в "Рябе" найдены компоненты, не указанные на упаковке.В продукции торговой марки "Вкуснотека" был найден сорбат калия, но информация об этом указана на упаковке, максимально допустимое содержание не выявлено. Такая добавка была обнаружена также в продукции ТМ "Просто" и "Каждый день", но никаких нарушений нет.А вот что касается "Московского провансаля", то он не соответствует государственным стандартам. Вкус продукции охарактеризован как острый. Схожая ситуация сложилась и с майонезом "Слобода". Эти образцы были занесены в список товаров с замечаниями, все остальные рекомендованы к покупке.