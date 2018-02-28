Роскомнадзор заявил об отсутствии жалоб на нецензурные высказывания Жириновского в адрес Собчак на дебатах у Соловьева
28 февраля 2018 23:42
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«Согласно статье 57 закона «О СМИ» редакция освобождается от ответственности, если программа выходила в прямом эфире», — пояснил собеседник.
Во время предвыборных дебатов Жириновский нецензурно оскорбил Ксению Собчак. В ответ телеведущая облила его водой из бутылки. Ссора началась с выступления в эфире еще одного кандидата в президенты — Сергея Бабурина. После того как Жириновский прервал его, Собчак призвала политика к спокойствию, он назвал ее, в частности, «дурой» и «черной грязью».
Ведущий дебатов Соловьев заявил, что не имеет права комментировать произошедшее. «ЦИК запрещает», — добавил он.
Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила РБК, что штаб решает, куда обратиться с жалобой на инцидент.
Дебаты кандидатов в президенты на канале «Россия-1» 28 февраля были посвящены российской обороноспособности. В них участвовали семеро из восьми кандидатов.
Фото: TVMoscow
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