Роскачество выявило массовое несоответствие молочных сосисок ГОСТу
15 ноября 2017 23:03
77
«Исследование выявило массовое несоответствие действующему ГОСТу, по которому производители обязаны выпускать сосиски сорта «молочные». В 15 из 30 исследованных торговых марок выявлены не рекомендуемые для данного сорта ингредиенты, например мясо птицы, каррагинан, соя и т.д.», — отмечает заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцева.
Всего было проверено 30 образцов сосисок популярных у россиян брендов. Исследование проводилось по 70 параметрам. В частности, продукция проверялась на соответствие критериям микробиологической безопасности, на наличие посторонних видов мяса, антибиотиков, сои и отходов мясного производства, не указанных в составе.
Сосиски по ГОСТу
Использование названия «Сосиски «Молочные» регламентировано законодательством Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Для мясной продукции, изготовленной по ГОСТу, отклонение от стандартизированной рецептуры не допускается.
ГОСТ Р 52196-2011 регламентирует среди прочего рецептурный состав сосисок сорта «молочные», которые готовятся из измельченной свинины или говядины.
Фарш формуется, варится, а затем его перемешивают с сухим обезжиренным или цельным молоком — отсюда и название.
Есть в составе молочных сосисок и другие ингредиенты: куриные яйца или яичный меланж, соль, сахар, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон). Однако мяса курицы согласно ГОСТу в них быть не должно, равно как и соевых изолятов, камеди, каррагинана и пищевых добавок, которые маскируют некачественное сырье.
Одновременно тот же ГОСТ допускает в составе вареных колбасных изделий присутствие баранины и буйволятины, крахмала и муки, ароматизатора «коптильный», фиксатора окраски нитрита натрия, стабилизаторов, регуляторов кислотности и других ингредиентов.
Практически все без исключения производители добавляют «действительно необходимый» нитрит натрия, а кто-то и другие ингредиенты — крахмал, муку, полифосфаты, отмечают эксперты Роскачества. Однако некоторые производители идут дальше: в сосисках, сделанных по ГОСТу, можно встретить немало «незаконных» ингредиентов — мясо курицы, каррагинан, камедь, соевый или растительный белок.
Результаты тестов
Согласно результатам лабораторных испытаний 15 брендов сосисок из 30 протестированных соответствовали всем требованиям законодательства и заявленной на упаковке информации.
Это сосиски торговых марок «Дымов», «Пит-Продукт», «Мясной дом Бородина 1997», «Микоян» и «Фамильные колбасы», «Стародворские колбасы» («Вязанка») «Клинский», «Папа может», «Царицыно», «Останкино», «Окраина», «Горин продукт», «Великолукский мясокомбинат», «Свинокомплекс Томский», ВМК, «Мясокомбинат Новоалександровский».
Различные нарушения требований действующего законодательства были обнаружены также в 15 брендах сосисок. Это продукция компаний «Ближние горки», «Черкизово», «Мясное производство «Ремит», «Натуральные продукты «Малаховский», «Велком», «Атяшево», «Рублевский», «Владимирский стандарт», «Дмитрогорский продукт», «Мясницкий ряд», «Мясная история», «Губернская мясная компания», а также продукция Егорьевской колбасно-гастрономической фабрики имени К.Ю.Афанасьева и Балахоновского мясокомбината.
В 16 из 30 проверенных марок сосисок было зафиксировано наличие антибиотиков. И если в 13 из них найдены лишь следы (около 0,001–0,002 мг/кг), то три производителя — «Мясницкий ряд», «Владимирский стандарт» и «Рублевский» — допустили нарушения обязательных требований.
Из 30 исследованных марок в шести был обнаружен «посторонний» для сосисок сорта «молочные» вид мяса — курица.
При этом у четырех производителей сосисок сорта «молочные» — «Папа может», «Стародворские колбасы», «Царицыно», «Черкизово» — упоминания о курином мясе есть в маркировке.
Эти производители используют либо просто гостовское наименование «Молочные» (торговые марки «Папа может» и «Стародворские колбасы»), либо гостовское наименование «Молочные» в сочетании с различными дополнительными пометками, например «по-царицынски» (торговая марка «Царицыно») и «по-черкизовски» (торговая марка «Черкизово»).
Роскачество отмечает, что эти марки выпускают свою продукцию по ТУ, а не по ГОСТу и формально нарушителями не являются.
А вот в молочных сосисках под торговыми марками «Атяшево» и «Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика им. К.Ю.Афанасьева», изготовленных по ГОСТу, куриного мяса нет в маркировке. Это является нарушением прав потребителей на достоверную маркировку, указывают эксперты Роскачества.
Кроме того, у шести производителей в составе молочных сосисок были найдены шкурки или фрагменты костей и хрящей. Это продукция под марками «Атяшево», «Мясная губернская компания», «Папа может», «Стародворские колбасы» («Вязанка»), «Царицыно» и «Черкизово». При этом на этикетках сосисок «Папа может» и «Черкизово» было указано их наличие («мясо птицы механической обвалки»), а на этикетке торговой марки «Стародворские колбасы» («Вязанка») — содержание белкового стабилизатора (свиные шкурки, вода).
Кроме того, не говорилось о фрагментах хрящей и костей в составе сосисок под торговой маркой «Губернская мясная компания», приготовленных из свино-говяжьего фарша.
Крахмал, который обычно используется для улучшения консистенции, «склеивания» фарша, допускается рецептурой ГОСТа. Однако этот ингредиент был указан на этикетке только одного из шести производителей («Стародворские колбасы»).
Незадолго до публикации результатов экспертизы Роскачество получило письмо от производителя сосисок под торговой маркой «Черкизово», который сообщил, что на новых этикетках продукции крахмал в составе сосисок указан будет. Остальные четыре товара так и остались нарушителями — это сосиски под торговыми марками «Велком», «Владимирский стандарт», ВМК и «Мясная губернская компания» — в их составе есть крахмал, однако нет такого указания на этикетке.
Сою в свои сосиски добавляет производитель продукции под двумя торговыми марками, при этом в молочных сосисках под маркой «Губернская мясная компания» она не указана в составе. В сосисках «Царицыно» соевый белок на этикетке указан.
Эксперты Роскачества отмечают, что ни один из протестированных образцов не содержал сорбиновой и бензойной кислоты, которые запрещены в мясных продуктах для детей.
Нарушение ГОСТа или нарушение закона
Законодательство ЕврАзЭС предусматривает, что использование названий, похожих на названия продуктов, изготовленных по ГОСТу, обязывает производителей соблюдать требования стандарта.
При этом с точки зрения российских законов эта норма еще формально не вступила в силу, потому что ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные» пока не внесен в поддерживающий перечень к техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС).
«В техническом регламенте Таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции установлено требование: если продукция изготовлена не по ГОСТу, тождественных наименований быть не должно», — заявил РБК заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. По его словам, предполагалось, что впоследствии к этому документу будут разработаны требования идентификации наименований и поддерживающий перечень гостированных товаров, названия которых использовать нельзя. «Однако до сих пор эти требования не разработаны. И мы не можем сказать, какие названия запрещены для наименования продукции, изготовленной не по ГОСТу», — указывает он.
Эксперты Роскачества предупреждают, что «фантазийные» названия мясной продукции, похожие на наименования продукта по ГОСТу, часто говорят о том, что продукт изготовлен по собственным техническим условиям (ТУ). Однако состав такого продукта может значительно отличаться от того, что предусмотрено ГОСТом.
Таким образом, в России складывается сложная ситуация: в некоторых продуктах, изготовленных по ТУ, дорогие ингредиенты заменены более дешевыми, однако их названия остаются гостированными.
По мнению главы юридической компании «Усков и партнеры» адвоката Вадима Ускова, производители, которые присваивают своим товарам названия, регламентированные ГОСТом, но не соблюдают требования ГОСТа к рецептуре, вводят потребителя в заблуждение. По его словам, это открывает вопрос о недобросовестной конкуренции для производителей.
В компаниях «Черкизово» и «Велком» на запрос РБК не ответили. Представитель АО «Губкинский мясокомбинат» (бренд «Губернская мясная компания») Игорь Сальников сообщил РБК, что компания не согласна с выявленными Роскачеством несоответствиями, так как они «не были подтверждены последующими исследованиями». Мясокомбинат предложил Роскачеству провести повторную экспертизу образца, добавил Сальников.
Фото: ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 ноября 2017 23:03
Большинство нарушений касается некорректной маркировки продукции. Социум
71
15 ноября 2017 22:52
Предлагаемые изменения могут вступить в силу с 1 января 2018 года. Социум
76
15 ноября 2017 20:45
Врио Губернатора отметил, что такие возможности, как у ГТРК «Самара», есть далеко не во всех регионах. Социум
130
Здравоохранение
15 ноября 2017 16:39
Лучшие рентгенологи выбирались Президиумом Российского общества рентгенологов и радиологов. Здравоохранение
217
15 ноября 2017 11:32
Мероприятие состоится в ОДО. Здравоохранение
198
15 ноября 2017 11:18
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Здравоохранение
150
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
134
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
393
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
283
Туризм
15 ноября 2017 09:30
Объект находится на территории санатория «Волга». Туризм
305
10 ноября 2017 11:45
Ряд стран региона работают над открытием совместного посольства в РФ. Туризм
198
8 ноября 2017 09:23
Москва не вошла в первую десятку. Туризм
208
Образование
15 ноября 2017 22:40
Самарскую область представят 7 конкурсантов. Образование
76
15 ноября 2017 10:49
С этого числа начнется набор в гимназии, лицеи и Вальдорфскую школу. Образование
186
14 ноября 2017 21:28
В РПЦ не против инициативы. Образование
248
Культура
15 ноября 2017 12:26
Мероприятие проведет Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького. Культура
182
14 ноября 2017 20:19
Формирование и издание Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» имеет весомое общественное значение и затрагивает... Культура
221
13 ноября 2017 13:54
Он приедет 6 и 18 декабря. Культура
306
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
69
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
159
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
248
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4300
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1574
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8456
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2334
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9235
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2727
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1322
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1664
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1559
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1305
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2936
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2756
Мероприятия