Роскачество выявило массовое несоответствие молочных сосисок ГОСТу

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«Исследование выявило массовое несоответствие действующему ГОСТу, по которому производители обязаны выпускать сосиски сорта «молочные». В 15 из 30 исследованных торговых марок выявлены не рекомендуемые для данного сорта ингредиенты, например мясо птицы, каррагинан, соя и т.д.», — отмечает заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцева.Всего было проверено 30 образцов сосисок популярных у россиян брендов. Исследование проводилось по 70 параметрам. В частности, продукция проверялась на соответствие критериям микробиологической безопасности, на наличие посторонних видов мяса, антибиотиков, сои и отходов мясного производства, не указанных в составе.Использование названия «Сосиски «Молочные» регламентировано законодательством Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Для мясной продукции, изготовленной по ГОСТу, отклонение от стандартизированной рецептуры не допускается.ГОСТ Р 52196-2011 регламентирует среди прочего рецептурный состав сосисок сорта «молочные», которые готовятся из измельченной свинины или говядины.Фарш формуется, варится, а затем его перемешивают с сухим обезжиренным или цельным молоком — отсюда и название.Есть в составе молочных сосисок и другие ингредиенты: куриные яйца или яичный меланж, соль, сахар, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон). Однако мяса курицы согласно ГОСТу в них быть не должно, равно как и соевых изолятов, камеди, каррагинана и пищевых добавок, которые маскируют некачественное сырье. ​Одновременно тот же ГОСТ допускает в составе вареных колбасных изделий присутствие баранины и буйволятины, крахмала и муки, ароматизатора «коптильный», фиксатора окраски нитрита натрия, стабилизаторов, регуляторов кислотности и других ингредиентов.Практически все без исключения производители добавляют «действительно необходимый» нитрит натрия, а кто-то и другие ингредиенты — крахмал, муку, полифосфаты, отмечают эксперты Роскачества. Однако некоторые производители идут дальше: в сосисках, сделанных по ГОСТу, можно встретить немало «незаконных» ингредиентов — мясо курицы, каррагинан, камедь, соевый или растительный белок.Согласно результатам лабораторных испытаний 15 брендов сосисок из 30 протестированных соответствовали всем требованиям законодательства и заявленной на упаковке информации.Это сосиски торговых марок «Дымов», «Пит-Продукт», «Мясной дом Бородина 1997», «Микоян» и «Фамильные колбасы», «Стародворские колбасы» («Вязанка») «Клинский», «Папа может», «Царицыно», «Останкино», «Окраина», «Горин продукт», «Великолукский мясокомбинат», «Свинокомплекс Томский», ВМК, «Мясокомбинат Новоалександровский». ​Различные нарушения требований действующего законодательства были обнаружены также в 15 брендах сосисок. Это продукция компаний «Ближние горки», «Черкизово», «Мясное производство «Ремит», «Натуральные продукты «Малаховский», «Велком», «Атяшево», «Рублевский», «Владимирский стандарт», «Дмитрогорский продукт», «Мясницкий ряд», «Мясная история», «Губернская мясная компания», а также продукция Егорьевской колбасно-гастрономической фабрики имени К.Ю.Афанасьева и Балахоновского мясокомбината.В 16 из 30 проверенных марок сосисок было зафиксировано наличие антибиотиков. И если в 13 из них найдены лишь следы (около 0,001–0,002 мг/кг), то три производителя — «Мясницкий ряд», «Владимирский стандарт» и «Рублевский» — допустили нарушения обязательных требований.Из 30 исследованных марок в шести был обнаружен «посторонний» для сосисок сорта «молочные» вид мяса — курица.При этом у четырех производителей сосисок сорта «молочные» — «Папа может», «Стародворские колбасы», «Царицыно», «Черкизово» — упоминания о курином мясе есть в маркировке.Эти производители используют либо просто гостовское наименование «Молочные» (торговые марки «Папа может» и «Стародворские колбасы»), либо гостовское наименование «Молочные» в сочетании с различными дополнительными пометками, например «по-царицынски» (торговая марка «Царицыно») и «по-черкизовски» (торговая марка «Черкизово»).Роскачество отмечает, что эти марки выпускают свою продукцию по ТУ, а не по ГОСТу и формально нарушителями не являются.А вот в молочных сосисках под торговыми марками «Атяшево» и «Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика им. К.Ю.Афанасьева», изготовленных по ГОСТу, куриного мяса нет в маркировке. Это является нарушением прав потребителей на достоверную маркировку, указывают эксперты Роскачества.Кроме того, у шести производителей в составе молочных сосисок были найдены шкурки или фрагменты костей и хрящей. Это продукция под марками «Атяшево», «Мясная губернская компания», «Папа может», «Стародворские колбасы» («Вязанка»), «Царицыно» и «Черкизово». При этом на этикетках сосисок «Папа может» и «Черкизово» было указано их наличие («мясо птицы механической обвалки»), а на этикетке торговой марки «Стародворские колбасы» («Вязанка») — содержание белкового стабилизатора (свиные шкурки, вода).Кроме того, не говорилось о фрагментах хрящей и костей в составе сосисок под торговой маркой «Губернская мясная компания», приготовленных из свино-говяжьего фарша.Крахмал, который обычно используется для улучшения консистенции, «склеивания» фарша, допускается рецептурой ГОСТа. Однако этот ингредиент был указан на этикетке только одного из шести производителей («Стародворские колбасы»).Незадолго до публикации результатов экспертизы Роскачество получило письмо ​от производителя сосисок под торговой маркой «Черкизово», который сообщил, что на новых этикетках продукции крахмал в составе сосисок указан будет. Остальные четыре товара так и остались нарушителями — это сосиски под торговыми марками «Велком», «Владимирский стандарт», ВМК и «Мясная губернская компания» — в их составе есть крахмал, однако нет такого указания на этикетке.Сою в свои сосиски добавляет производитель продукции под двумя торговыми марками, при этом в молочных сосисках под маркой «Губернская мясная компания» она не указана в составе. В сосисках «Царицыно» соевый белок на этикетке указан.Эксперты Роскачества отмечают, что ни один из протестированных образцов не содержал сорбиновой и бензойной кислоты, которые запрещены в мясных продуктах для детей.Законодательство ЕврАзЭС предусматривает, что использование названий, похожих на названия продуктов, изготовленных по ГОСТу, обязывает производителей соблюдать требования стандарта.При этом с точки зрения российских законов эта норма еще формально не вступила в силу, потому что ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные» пока не внесен в поддерживающий перечень к техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС).«В техническом регламенте Таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции установлено требование: если продукция изготовлена не по ГОСТу, тождественных наименований быть не должно», — заявил РБК заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников. По его словам, предполагалось, что впоследствии к этому документу будут разработаны требования идентификации наименований и поддерживающий перечень гостированных товаров, названия которых использовать нельзя. «Однако до сих пор эти требования не разработаны. И мы не можем сказать, какие названия запрещены для наименования продукции, изготовленной не по ГОСТу», — указывает он.Эксперты Роскачества предупреждают, что «фантазийные» названия мясной продукции, похожие на наименования продукта по ГОСТу, часто говорят о том, что ​продукт изготовлен по собственным техническим условиям (ТУ). Однако состав такого продукта может значительно отличаться от того, что предусмотрено ГОСТом.Таким образом, в России складывается сложная ситуация: в некоторых продуктах, изготовленных по ТУ, дорогие ингредиенты заменены более дешевыми, однако их названия остаются гостированными.По мнению главы юридической компании «Усков и партнеры» адвоката Вадима Ускова, производители, которые присваивают своим товарам названия, регламентированные ГОСТом, но не соблюдают требования ГОСТа к рецептуре, вводят потребителя в заблуждение. По его словам, это открывает вопрос о недобросовестной конкуренции для производителей.В компаниях «Черкизово» и «Велком» на запрос РБК не ответили. Представитель АО «Губкинский мясокомбинат» (бренд «Губернская мясная компания») Игорь Сальников сообщил РБК, что компания не согласна с выявленными Роскачеством несоответствиями, так как они «не были подтверждены последующими исследованиями». Мясокомбинат предложил Роскачеству провести повторную экспертизу образца, добавил Сальников.Фото: ТАСС