Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2018 года

Первые два места в списке заняли Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9 Plus. Лидеры предыдущего варианта рейтинга Samsung S8 и S8 Plus опустились на 3-ю и 4-ю строчку соответственно.Также в топ-10 вошли iPhone8 Plus, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8, iPhone X и Huawei-Mate 10 Pro. Два смартфона LG, входившие в список лучших, вылетели из рейтинга.Продукция Samsung признана лучшей за хорошее качество звука, ёмкость батареи, объём памяти и водонепроницаемость. Смартфоны Apple оказались в лидерах по качеству съёмки фото и видео. Тест на прочность выиграли гаджеты Huawei.Всего анализировались 229 параметров качества и безопасности смартфонов.Ранее эксперты назвали пять самых лучших бюджетных смартфонов.