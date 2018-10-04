Роскачество рассказало об "опасном" картофеле

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Особое внимание было уделено стране и времени происхождения овоща. Эксперты проверили картофель по 181 показателю, 26 из которых регламентируются законодательством.Отмечается, что ни в одном образце не было обнаружено превышений по пестицидам. Однако эксперты нашли следы хлорпрофама (регулятор роста растений, который используется для сдерживания прорастания клубней во время хранения) и тиаметоксама (борец с вредителями, в том числе с колорадским жуком) в пакистанской картошке из сетевого магазина.Но бояться этого потребителям не стоит. Такой картофель не несёт вреда для здоровья человека, а самое плохое, что может сделать такой плод, — не развариться в супе или не дать корочку при жарке.При этом не все образцы сумели пройти проверку на нитраты. В частности, в египетской ранней картошке из сетевого магазина и российском картофеле с рынка были зафиксированы случаи превышения допустимой нормы. Для тех, у кого данный показатель вызывает опасения, эксперты дают совет: оставить очищенные клубни в воде на полчаса и дважды её сменить. Это сможет сократить количество нитратов в овощах. Также эта проверка разрушила миф о пользе раннего картофеля.Впервые за долгое время эксперты обнаружили превышение по кадмию. В данном случае "согрешили" пакистанский картофель из сетевого магазина и ранний российский с рынка. Причиной этого могло стать экологически неблагоприятное место для выращивания плодов.Обнаружены специалистами и внешние дефекты. На образцах раннего картофеля присутствовали комки земли, а на прошлогодних клубнях — 100%-ное прорастание и зелёные пятна на кожуре (соланин).Не смогла картошка избежать различных болезней. Эксперты Роскачества обнаружили фитофтороз, паршу обыкновенную и серебристую, ризоктониоз, фомоз, мокрую и сухую гниль. Человеку этого не стоит бояться, однако подозрительные клубни лучше обойти стороной.Также в Роскачестве дали совет по выбору картофеля.— Отдавайте предпочтение средней картошке — как правило, в клубне среднего размера находится оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных. Все корнеплоды должны быть товарного вида, без глиняных комков, пятен, наростов, целые, ровные, твёрдые, упругие и сухие, — рассказали в организации.Кроме того, по словам специалистов, картофель не должен иметь неприятного запаха. Если овощ продаётся в упаковке, нужно обратить внимание на размер клубней — желательно, чтобы они были примерно одинаковыми по размеру.