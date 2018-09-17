Роскачество рассказало, какая картошка — самая вкусная

56

По словам специалистов, прежде всего необходимо обращать внимание на внешний вид продукта. Предпочтение нужно отдавать сухим, целым клубням округлой или продолговато-овальной формы, а обходить стороной проросшие или увядшие клубни.На клубнях допускаются пятна зелёного цвета, которые можно удалить при обычной очистке. Не стоит пугаться небольших механических повреждений глубиной не более 4 мм и длиной не более 10 мм.Обратить внимание нужно и на этикетку. На ней должны быть указаны наименование продукта и страна производства, масса продукта, дата сбора и упаковывания, а также сроки годности.В ближайшее время Роскачество намерено проверить картофель из России, Египта и Пакистана, продающийся в отечественных супермаркетах и на рынках.— Всего продукт исследуют по 183 показателям качества и безопасности: картофель будет проверен на наличие нитратов и пестицидов, ГМО, кадмия, свинца и мышьяка, паразитов (яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных и, конечно же, патогенные организмы, в том числе сальмонелла), — говорится в сообщении.