Роскачество рассказало, как выбрать хороший яблочный сок

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Как уточняется, в исследовании будут задействованы 32 торговые марки яблочного сока производителей из Москвы, Краснодарского края, Московской, Орловской и Самарской областей, Республики Алтай, а также из Франции, Сербии, Белоруссии и Армении.Как сообщается на сайте ведомства, чтобы сделать правильный выбор сока, нужно научится правильно "читать" упаковку. Вот, к примеру, нужно обратить внимание на вид продукта — это может быть сок, нектар, морс или сокосодержащий напиток. Вид сока определяется по терминам "восстановленный" (изготовленный из концентрированного сока или пюре) или "прямого отжима".— В случае с соком прямого отжима — его отжимают на предприятии после сбора фруктов, а потом подвергают пастеризации, что позволяет сохранить максимум полезных веществ, — говорится в сообщении.Если это нектар, сокосодержащий напиток или морс, на упаковках должна быть указана минимальная доля сока и (или) пюре в процентах. Стоит также обращать внимание на надпись "с мякотью" или "осветлённый" — это поможет выбрать продукт по вкусу.Немаловажную роль играет состав продукта — в нём должны быть указаны все компоненты, которые туда входят.— Например, указываются все соки, которые входят в состав смешанного сока, а также специи — например, соль, если она добавлена в томатный сок, — отметили в ведомстве.Важно убедиться, чтобы сок был не просрочен, а пакет должен быть целым, не вскрытым и не повреждённым. Уже после вскрытия в Роскачестве рекомендуют держать напиток в холодильнике.