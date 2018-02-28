Роскачество назвало регионы с лучшим хлебом

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Лучший хлеб по результатам четырех этапов исследования производят в Воронежской, Владимирской, Челябинской, Тверской, Тамбовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Санкт-Петербурге и Республике Ингушетии.Заключительный этап исследования был проведен в Уральском федеральном округе (УФО).Эксперты проанализировали батоны десяти брендов, произведенных в Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе, проанализировав образцы на безопасность (содержание пестицидов, фосфатов, опасных микроорганизмов, возбудителей картофельной болезни и др.), и изучили потребительские свойства продуктов.Нарушителями были признаны производители батонов из Тюменской области под торговыми марками «Абсолют» (неверно указана масса нетто) и «Тюменский хлебокомбинат» (на 8% от требований ГОСТ занижена массовая доля жира).Ранее Роскачество изучило качество батонов в других регионах России. Так, например, в сентябре эксперты проверили нарезные батоны 65 производителей из Центрального федерального округа (ЦФО). Оказалось, что 12 образцов из 65 исследованных (около 18%) не соответствуют требованиям качества. При этом качество батонов, произведенных в Москве и Московской области, оказались хуже, чем у тех, которые были произведены за пределами столичного региона. Чаще всего производители экономили на жирах, отмечалось в исследовании: «Производители не доложили масла или маргарина».Ноябрьское исследование нарезных батонов в Северо-Западном федеральном округе показало, что в этом регионе качество хлеба выше, чем в Центральном: продукция только одной из 16 проверенных марок не соответствовала ​ГОСТу по количеству жира. В ЦФО таких производителей было 11.