"Роскачество" назвало пять правил безопасного шопинга в Интернете
21 февраля 2019 23:48
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— Уже сейчас можно сказать, что некоторые приложения недостаточно защищены и имеют большое количество потенциальных уязвимостей, — предупредили в пресс-службе организации.
Для того чтобы помочь пользователям не стать жертвой злоумышленников, эксперты составили пять правил. Во-первых, оплачивать интернет-покупки лучше после доставки. Во-вторых, любителям онлайн-шопинга рекомендуется завести дополнительную или виртуальную карту, на которой следует держать только необходимое для оплаты конкретной покупки количество средств.
Эксперты также предупредили, что мошенники часто заманивают покупателей на сайты-двойники. Третье правило заключается в том, чтобы внимательно проверять адрес сайта перед оплатой товара. Следующий совет — перед внесением персональных и платёжных данных необходимо убедиться, что ресурс защищён. Об этом свидетельствует наличие знака "закрытого замочка" слева от адресной строки.
Пятый совет "Роскачества" заключается в том, чтобы совершать интернет-покупки только в местах, где доступ к Wi-Fi зашифрован.
Фото: © Pixabay
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