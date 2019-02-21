Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 22 февраля, 00:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/02:
USD 65.54
-0.32
EUR 74.3
-0.38
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

"Роскачество" назвало пять правил безопасного шопинга в Интернете

21 февраля 2019 23:48
51
Один из советов заключается в том, чтобы внимательно проверять адрес ресурса — злоумышленники часто заманивают покупателей на сайты-двойники.
Некоторые популярные приложения для онлайн-покупок через смартфон оказались потенциально уязвимыми. Владельцы гаджетов рискуют стать жертвами мошенников, которые могут похитить данные их банковских карт и другие важные сведения, передает life.ru. Об этом сообщает "Роскачество".

— Уже сейчас можно сказать, что некоторые приложения недостаточно защищены и имеют большое количество потенциальных уязвимостей, — предупредили в пресс-службе организации.

Для того чтобы помочь пользователям не стать жертвой злоумышленников, эксперты составили пять правил. Во-первых, оплачивать интернет-покупки лучше после доставки. Во-вторых, любителям онлайн-шопинга рекомендуется завести дополнительную или виртуальную карту, на которой следует держать только необходимое для оплаты конкретной покупки количество средств.

Эксперты также предупредили, что мошенники часто заманивают покупателей на сайты-двойники. Третье правило заключается в том, чтобы внимательно проверять адрес сайта перед оплатой товара. Следующий совет — перед внесением персональных и платёжных данных необходимо убедиться, что ресурс защищён. Об этом свидетельствует наличие знака "закрытого замочка" слева от адресной строки.

Пятый совет "Роскачества" заключается в том, чтобы совершать интернет-покупки только в местах, где доступ к Wi-Fi зашифрован. 


Фото: © Pixabay
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
21 февраля 2019  23:48
Один из советов заключается в том, чтобы внимательно проверять адрес ресурса — злоумышленники часто заманивают покупателей на сайты-двойники.
"Роскачество" назвало пять правил безопасного шопинга в Интернете
Один из советов заключается в том, чтобы внимательно проверять адрес ресурса — злоумышленники часто заманивают покупателей на сайты-двойники.  Социум
44
21 февраля 2019  20:10
Ранее Общественная палата РФ и ГИБДД критиковали Минздрав за отказ предоставлять данные о лицах, стоящих на учете у наркологов.
Минздрав будет передавать в ГИБДД данные о наркоманах и алкоголиках
Ранее Общественная палата РФ и ГИБДД критиковали Минздрав за отказ предоставлять данные о лицах, стоящих на учете у наркологов.  Социум
131
21 февраля 2019  20:04
Одним из первых на мероприятии был презентован проект сквера Фадеева, который находится на проспекте Ленина, 1.
Архитекторы Самары обсудили дизайн-проекты общественных пространств, выдвинутых на рейтинговое голосование
Одним из первых на мероприятии был презентован проект сквера Фадеева, который находится на проспекте Ленина, 1.  Социум
116
Весь список

Здравоохранение
21 февраля 2019  22:43
Надежду Ивановну Захарову привезли с острой болью в животе. Врачи хирургического отделения провели сложную операцию, которая закончилась уже ночью следующего дня.
В больнице им. В.Д. Середавина спасли жизнь 91-летнему ветерану войны
Надежду Ивановну Захарову привезли с острой болью в животе. Врачи хирургического отделения провели сложную операцию, которая закончилась уже ночью следующего... Здравоохранение
73
21 февраля 2019  10:00
Спасение или вред: нужно ли прививаться от гриппа?
Спасение или вред: нужно ли прививаться от гриппа?
Прививки сделали 49% от общей численности населения страны. Здравоохранение
913
20 февраля 2019  11:59
В Сызрани появились первые погибшие от пневмонии
В Сызрани появились первые погибшие от пневмонии
Причиной чаще всего становится несвоевременное обращение за медицинской помощью. Здравоохранение
325
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
237
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
490
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
405
Весь список
Туризм
17 февраля 2019  10:42
С 17 февраля вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и ОАЭ Новые правила распространяются на туристов.
С 17 февраля вступает в силу соглашение об отмене виз между Россией и ОАЭ
Новые правила распространяются на туристов.  Туризм
508
15 февраля 2019  13:13
Самарцы - в топ-10 по числу туристов и тратам на отдых в Крыму
Самарцы - в топ-10 по числу туристов и тратам на отдых в Крыму
Самый продолжительный летний отдых в Крыму бронируют туристы из Санкт-Петербурга и Архангельска. Туризм
338
15 февраля 2019  09:24
Япония рассматривает вопрос об отмене виз для россиян Система предусматривает безвизовое посещение страны сроком не более 90 дней.
Япония рассматривает вопрос об отмене виз для россиян
Система предусматривает безвизовое посещение страны сроком не более 90 дней.  Туризм
281
Весь список
Образование
21 февраля 2019  18:16
На встрече планируются выступления трех докладчиков.
​​В СамГУПС презентуют инновационные материалы для хранения газообразного топлива
На встрече планируются выступления трех докладчиков.  Образование
132
21 февраля 2019  12:25
День инклюзии для педагогов прошел в Самаре
День инклюзии для педагогов прошел в Самаре
Он состоялся в рамках федерального социального проекта «На урок - вместе». Образование
215
21 февраля 2019  11:00
Академия Наяновой в Самаре продолжит работу в новом статусе
Академия Наяновой в Самаре продолжит работу в новом статусе
Осенью прошлого года Рособрнадзор лишил это учебное заведение аккредитации. Образование
214
Весь список

Культура
21 февраля 2019  21:37
Отмечается, что ни один из кинотеатров, где были запланированы основные показы, не отказался от них.
В США с большим успехом и аншлагами прошли показы фильма "Т-34"
Отмечается, что ни один из кинотеатров, где были запланированы основные показы, не отказался от них.  Культура
79
21 февраля 2019  17:39
Джаз удивляет и покоряет своей многомерностью и импровизационной свободой тех, кто только открывает для себя этот фантастический, непредсказуемый мир, так не похожей на другие жанры музыки.
В Самарской филармонии пройдет IX Международный фестиваль «JAZZ-весна в Самаре-2019»
Джаз удивляет и покоряет своей многомерностью и импровизационной свободой тех, кто только открывает для себя этот фантастический, непредсказуемый мир, так не... Культура
156
21 февраля 2019  13:24
В Самарском театре кукол покажут премьеру спектакля «Буратино, или Тайна волшебной двери»
В Самарском театре кукол покажут премьеру спектакля «Буратино, или Тайна волшебной двери»
Спектакль предлагает детям задуматься о том, что такое счастье.  Культура
184
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
399
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
840
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
843
Весь список


Видео
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
304
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1033
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
836
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
755
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
889
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
1123
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2532
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2235
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2516
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2902
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
3089
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
4396
Весь список

Мероприятия
В Самарской филармонии пройдет IX Международный фестиваль «JAZZ-весна в Самаре-2019»
В Тольятти обсудили вопросы развития местного самоуправления
Самарцев приглашают на проект «От кольчуги до мундира»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные