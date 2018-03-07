"Роскачество" назвало лучшие смартфоны 2018 года
7 марта 2018 20:50
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Как обычно, тесты проводились совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний. Смартфоны проверялись по 20 направлениям, таким как прочность, функциональность, производительность, качество звука и видео, качество тыльной камеры, автономность и другие.
Самыми водозащищенными оказались шесть моделей Samsung (Galaxy A3, Galaxy A7, Galaxy Note7, Galaxy Note8, Galaxy S8 и Galaxy S8+), четыре изделия Sony (Xperia M5, Xperia XZ Premium, Xperia Z3+ и Z5 Premium), а также LG G6. Продукция Apple в первую десятку по степени устойчивости к водным процедурам не попала: после «купания» у нее обнаружились проблемы с динамиком. Правда, после просушки работоспособность громкоговорителя восстанавливалась.
Тест на прочность (падение в специальном барабане с 80-метровой высоты) успешнее остальных прошли HTC U11, Sony Z5 Premium, HTC U Ultra и Honor 9. А вот iPhone X его провалил, став восьмым с конца среди всех 337 участников испытания.
Лидерство по качеству связи сохранили HTC Desire 320, Microsoft Lumia 640 LTE и Sony Xperia M4 Aqua Dual E2333. Самое высокое место, доставшееся с этой точки зрения недавно добавленным в рейтинг новинкам — 42-е. Специалисты Роскачества расценили это как проявление тенденции к снижению важности смартфона как устройства для звонков.
Зато дисплеям, наоборот, разработчики стали уделять больше внимания. Первое место по качеству экрана занял iPhone X. Он же получил наивысшие за всю историю исследований оценки за совокупные показатели дисплея и камер — основной и фронтальной. А вот лучшие селфи до сих пор делает HTC Desire Eye, анонсированный еще в 2014 году. Более подробную информацию о тестировании смартфонов можно на сайте Роскачества.
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