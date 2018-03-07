"Роскачество" назвало лучшие смартфоны 2018 года

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Как обычно, тесты проводились совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний. Смартфоны проверялись по 20 направлениям, таким как прочность, функциональность, производительность, качество звука и видео, качество тыльной камеры, автономность и другие.оказались шесть моделей Samsung (Galaxy A3, Galaxy A7, Galaxy Note7, Galaxy Note8, Galaxy S8 и Galaxy S8+), четыре изделия Sony (Xperia M5, Xperia XZ Premium, Xperia Z3+ и Z5 Premium), а также LG G6. Продукция Apple в первую десятку по степени устойчивости к водным процедурам не попала: после «купания» у нее обнаружились проблемы с динамиком. Правда, после просушки работоспособность громкоговорителя восстанавливалась.(падение в специальном барабане с 80-метровой высоты) успешнее остальных прошли HTC U11, Sony Z5 Premium, HTC U Ultra и Honor 9. А вот iPhone X его провалил, став восьмым с конца среди всех 337 участников испытания.сохранили HTC Desire 320, Microsoft Lumia 640 LTE и Sony Xperia M4 Aqua Dual E2333. Самое высокое место, доставшееся с этой точки зрения недавно добавленным в рейтинг новинкам — 42-е. Специалисты Роскачества расценили это как проявление тенденции к снижению важности смартфона как устройства для звонков.Зато дисплеям, наоборот, разработчики стали уделять больше внимания.. Он же получил наивысшие за всю историю исследований оценки за совокупные показатели дисплея и камер — основной и фронтальной. А вот лучшие селфи до сих пор делает HTC Desire Eye, анонсированный еще в 2014 году. Более подробную информацию о тестировании смартфонов можно на сайте Роскачества.