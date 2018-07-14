Роман Абрамович стал владельцем пентхауса в Лондоне стоимостью £30 млн

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Журналисты The Times отмечают, что пентхаус Абрамовича — самый большой в комплексе. Кроме того, миллиардер купил несколько (точное число неизвестно) мест на подземной стоянке комплекса стоимостью £85 тыс. каждое.По данным Knight Frank, ЖК Chelsea Waterfront расположен в одном из самых престижных мест Лондона, неподалеку от улицы King’s Road.Журналисты выяснили, что решение о покупке пентхауса Абрамович принял за несколько месяцев до того, как у него возникли проблемы с получением британской визы, но закрыл сделку уже после того, как эти проблемы начались.Представитель Абрамовича не стал комментировать РБК его личные инвестиции.В конце мая стало известно, что Абрамович завершил все формальности, связанные с переездом в Израиль и получением местного гражданства. После этого представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй в разговоре с журналистами признал, что как гражданин Израиля Абрамович сможет въезжать в Великобританию без визы.9 июня газета Daily Mail сообщила, что Абрамович отказался продать принадлежащий ему футбольный клуб «Челси» самому богатому человеку Великобритании Джеймсу Рэтклиффу за £2 млрд (примерно $2,7 млрд).Фото из открытых источников