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Новости /  Общество /  Социум  

Роман Абрамович стал владельцем пентхауса в Лондоне стоимостью £30 млн

14 июля 2018 00:49
497
Он расположен недалеко от домашнего стадиона клуба «Челси», который также принадлежит российскому миллиардеру.
Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем пентхауса площадью более 550 кв. м в лондонском комплексе Chelsea Waterfront, сообщает газета The Times. По данным издания, стоимость пентхауса с видом на Темзу, расположенного недалеко от домашнего для клуба «Челси» стадиона Stamford Bridge, составляет £30 млн (около $40 млн), передает РБК.

Журналисты The Times отмечают, что пентхаус Абрамовича — самый большой в комплексе. Кроме того, миллиардер купил несколько (точное число неизвестно) мест на подземной стоянке комплекса стоимостью £85 тыс. каждое.

По данным Knight Frank, ЖК Chelsea Waterfront расположен в одном из самых престижных мест Лондона, неподалеку от улицы King’s Road.

Журналисты выяснили, что решение о покупке пентхауса Абрамович принял за несколько месяцев до того, как у него возникли проблемы с получением британской визы, но закрыл сделку уже после того, как эти проблемы начались.

Представитель Абрамовича не стал комментировать РБК его личные инвестиции.

В конце мая стало известно, что Абрамович завершил все формальности, связанные с переездом в Израиль и получением местного гражданства. После этого представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй в разговоре с журналистами признал, что как гражданин Израиля Абрамович сможет въезжать в Великобританию без визы.

9 июня газета Daily Mail сообщила, что Абрамович отказался продать принадлежащий ему футбольный клуб «Челси» самому богатому человеку Великобритании Джеймсу Рэтклиффу за £2 млрд (примерно $2,7 млрд).



Фото из открытых источников


 
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Комментарии



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14 июля 2018  01:08
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14 июля 2018  00:49
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Роман Абрамович стал владельцем пентхауса в Лондоне стоимостью £30 млн
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