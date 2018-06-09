Роман Абрамович отказался продать «Челси» за £2 млрд самому богатому человеку Великобритании

Сам Абрамович в 2003 году купил «Челси» за £140 млн, однако, как заявил Daily Mail один из друзей Рэтклиффа, для того £2 млрд — это «капля в море». В мае 2018 года Рэтклифф возглавил составленный The Sunday Times рейтинг богатейших людей Британии, по оценке экспертов издания, его состояние составляет £21,05 млрд. Эксперты Forbes при составлении рейтинга миллиардеров 2018 года оценили капитал Рэтклиффа в $16,4 млрд, однако и этого достаточно, чтобы считаться самым богатым среди отдельно взятых британцев, выше основателя Ineos в рейтинге Forbes стоят только братья Индуйя с состоянием $19,5 млрд.По данным Daily Mail, у Рэтклиффа есть абонемент на матчи «Челси», да и дом миллиардера расположен в одноименном районе Лондона, неподалеку от стадиона «Стэмфорд Бридж». В 2017 году Рэтклифф купил футбольный клуб Lausanne-Sport, играющий в высшей лиге Швейцарии. В 2015 году холдинг Ineos приобрел газовые месторождения в Северном море, принадлежащие инвестиционному фонду миллиардера Михаила Фридмана LetterOne.Представитель Рэтклиффа отказался прокомментировать Daily Mail сообщения о планах по покупке «Челси». «Мы не можем комментировать слухи и спекуляции», — сказал он. Представитель Абрамовича в разговоре с корреспондентом РБК также отказался от комментариев.31 мая клуб «Челси» объявил о заморозке проекта по созданию нового стадиона. В сообщении клуба причиной приостановки проекта назван «неблагоприятный инвестиционный климат». Построить новый стадион, стоимость которого оценивалась в £500 млн, планировалось к 2022 году, однако весной 2018 года у Абрамовича возникли проблемы с въездом в Великобританию. Из-за отсутствия визы миллиардер даже не попал на финал Кубка Англии, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед».В конце мая стало известно, что Абрамович завершил все формальности, связанные с переездом в Израиль и получением местного гражданства. После этого представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй в разговоре с журналистами признал, что как гражданин Израиля Абрамович сможет въезжать в Великобританию без визы, однако отметил, что при этом у миллиардера не будет права на работу.