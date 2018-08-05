Рок-группа "Кукрыниксы" дала последний концерт
5 августа 2018 17:44
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Российская группа "Кукрыниксы" дала последний концерт на фестивале "Нашествие". Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива, передает life.ru.
— Много интересных, ярких, важных людей, музыкантов, технического и административного персонала, фан-клубов, единомышленников коснулось нашего творчества. Все они, безусловно, останутся в нашей с вами истории! Истории под названием "Кукрыниксы", которая подошла к своему концу, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что фронтмен группы Алексей Горшенёв продолжит творчество и запустит одноимённый проект "ГОРШЕНЁВ".
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