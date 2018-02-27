Рогозин призвал остановить «вымывание мозгов» за рубеж

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«Ни в коем случае не отдавать те решения, которые вырабатываются в нашей стране, ученым другого мира. Крайне важно, чтобы результаты интеллектуальной деятельности оставались в стране. У нас это самое слабое место», — сказал он.По словам Рогозина, правительство вкладывает «огромные деньги в подготовку талантов». «А потом, не давая возможности нашим специалистам, умным, толковым, грамотным — лучшим молодым людям России внедрить, реализовать то, что у них есть в голове, тем самым открываем шлюзы, чтобы вымывать этот потенциал за рубеж», — отметил вице-премьер, подчеркнув, что эту тенденцию необходимо ломать.Он добавил, что российским властям нужно «перекинуть мостик от знаний к реализации». «Иначе мы потеряем этих людей», — заключил Рогозин.В январе эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) рассказали об усилившейся утечке мозгов из страны.