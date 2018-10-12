Рогозин назвал возможную дату следующего полёта Овчинина и Хейга на МКС
12 октября 2018 23:27
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Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года. pic.twitter.com/vmEu86Sntd
— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 октября 2018 г.
— Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года, — написал глава госкорпорации в "Твиттере".
11 октября вскоре после запуска с Байконура у ракеты-носителя "Союз-ФГ" произошла авария двигателя, в результате чего капсула с членами экипажа — Алексеем Овчининым и Ником Хейгом — аварийно приземлилась в Казахстане. После крушения пилотируемые пуски ракет-носителей были прекращены до окончания расследования причин произошедшего.
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