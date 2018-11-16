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Новости /  Общество /  Социум  

Родителям всё равно. Названа причина плохой успеваемости школьников

16 ноября 2018 23:07
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В число факторов, плохо влияющих на оценки, вошли отсутствие внимания родителей к учёбе детей, семейное неблагополучие, непрофессионализм педагогов и отсутствие у детей интереса к образованию.
В число факторов, плохо влияющих на оценки, вошли отсутствие внимания родителей к учёбе детей, семейное неблагополучие, непрофессионализм педагогов и отсутствие у детей интереса к образованию.

Многие российские учителя уверены, что плохая успеваемость школьников объясняется отсутствием у родителей интереса к учебному процессу детей. Такой вывод сделали сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации, которые провели соответствующий опрос, передает life.ru.

В пользу этой версии высказалось 86,7% опрошенных, сообщает РИА "Новости". Второй по значимости причиной педагоги назвали неблагополучие в семье, а третьей — состояние здоровья детей.

С точки зрения родителей, главной причиной неуспеваемости учеников является отсутствие у них способностей к предмету — 33,8%. В содержании образовательной программы видит проблему 32,2% родителей. 26,5% опрошенных уверены, что всё дело в отсутствии у детей интереса к учёбе.

Опрос проводился с февраля по май в Алтайском и Ставропольском краях и Челябинской области. В исследовании приняло участие 700 учителей и 700 родителей. 
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Комментарии



Социум
16 ноября 2018  23:07
В число факторов, плохо влияющих на оценки, вошли отсутствие внимания родителей к учёбе детей, семейное неблагополучие, непрофессионализм педагогов и отсутствие у детей интереса к образованию.
Родителям всё равно. Названа причина плохой успеваемости школьников
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