Родители жалуются на опасное ограждение у входа в резиденцию Деда Мороза: "детей давят на ограждения"
2 января 2018 15:36
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«Кто отвечает за безопасность у резиденции Деда Мороза на пл. Куйбышева? Ширина толпы при входе - 10 человек, запускают людей через отверстие, что отметил на фото синим. В итоге с боков детей давят на ограждения", - негодует в Твиттере самарчанин Алексей Сорокин.
"Родители кричат, чтобы проход сделали шире, но его сильнее сужают и требуют не кричать. Дети вдавливаются в ограждения. Реакции – «ноль». Такую толпу надо организовывать же, не хватало, чтобы детей подавило на новогодние праздники на площади! Организуйте срочно, не дожидаясь беды", - пишет мужчина.
Приемная губернатора Самарской области переадресовала вопрос Администрации Самары, а те в свою очередь – гордепартаменту культуры и руководителю ведомства Татьяне Шестопаловой.
Фото соцсети/Алексей Сорокин
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