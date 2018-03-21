Ринго Старра посвятили в рыцари
21 марта 2018 21:41
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«Поздравляем сэра Ринго Старра!» — говорится в тексте сообщения.
Церемонию посвящения провел герцог Кембриджский Уильям.
«Для меня этого много значит. Это признание того, что мы сделали», — цитирует музыканта Би-би-си.
Как и другой участник The Beatles, Пол Маккартни, Старр, чье настоящее имя Ричард Старки, получил право присоединить к своему имени титул «сэр».
«Я ожидаю, что вы будете его (титул. — РБК) использовать», — пошутил Ринго, обращаясь к журналистам.
О том, что музыкант получит рыцарское звание, стало известно 25 декабря 2017 года. Пол Маккартни был посвящен в рыцари в 1997 году.
К The Beatles Старр присоединился в 1962 году, заменив в группе Пита Беста. Состояние музыканта оценивается в £300 млн.
Фото: John Stillwell / Reuters
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