Риелтор-убийца Светлана Иерусалимова скоро выходит на свободу

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Преступная группа «черного» риелтора Светланы Иерусалимовой действовала в Самаре в 2000–2002 годах. Мошенники специализировались на отчуждении жилья одиноких пенсионеров и инвалидов. Двух потерпевших — Евгения Цыганкова и Владимира Речнова — они убили. В одном из убийств Иерусалимова участвовала лично — она держала у рта потерпевшего салфетку с эфиром, чтобы он задохнулся, а затем избивала и душила его в лесопосадке. В 2004 году все члены преступной группы получили сроки в колониях, в частности, Иерусалимова была осуждена к 16 годам 11 месяцам лишения свободы. За время отбывания наказания риелтор сменила фамилию на Никульшину.Срок, назначенный фигурантке скоро истекает, поэтому руководство ИК-15 заранее обратилось в суд с иском об установлении административного надзора в отношении Никульшиной (Иерусалимовой) сроком на 3 года. Надзор подразумевает запрет на посещение питейных и иных увеселительных заведений, явка в полицию 4 раза в месяц для регистрации, запрет пребывания вне дома в ночное время.Районный, а затем и областной суд инициативу поддержали. Как следует из характеристики, данной на Иерусалимову в колонии, за время пребывания в пенитециарном учреждении осужденная допустила 46 нарушений, за 26 из которых привлекалась к дисциплинарной ответственности.Риелтор-убийца состояла на профилактических учетах как склонная к побегу, к употреблению, сбыту и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и к организации доставки запрещенных предметов на территории ИУ. Руководство ИК-15 характеризует г-жу Иерусалимову», как лицо, «отрицательно влияющее на состояние правопорядка ИУ», «склонное к совершению мошеннических действий с использование средств сотовой связи».