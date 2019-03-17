Режиссер-документалист Юрий Шиллер умер на 78-м году жизни

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«Ассоциация документального кино Союза кинематографистов России выражает соболезнование родным и близким [Юрия Шиллера]», — говорится в сообщении.Юрий Шиллер за свою творческую карьеру создал более 60 документальных и игровых фильмов, включая картину «Воробей» (2010), которая была XXXI Московский международный кинофестиваль. Также он знаменит своими фильмами «Карасук» (2006), «В Затоне» (2005), «Падение Икара» (2003).В 1998 году он получил Государственную премию России за картины «Грешный человек» (1997), «Родная сторона» (1997) и «Полет шмеля» (1998).Отмечается, что по его фильмам преподают во ВГИКе, а также коллекции его работ хранят в библиотеке Конгресса США и в архиве гостелерадио на Шаболовке в Москве.