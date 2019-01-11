Реставрация в Самаре ОКН регионального значения - "Церковь Михаила Архангела"
11 января 2019 20:10
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В архивных фондах Духовной консистории, Городской управы, Исполкомов городского и областного Советов народных депутатов выявлены следующие сведения по истории Михайло-Архангельской церкви.
Поселок Новый Оренбург (совр. Шмидта) возник в 1870-е гг. в результате строительства Оренбургской железной дороги, которая в 1877 г. пересекла (по мосту) р. Самару. Фактически он вобрал в себя три, постепенно возникавших поселения: пос. Кавказ, пос. За Панской и пос. Новый Оренбург. С ростом населения Нового Оренбурга росла необходимость в появлении собственного молитвенного дома, церкви. До возведения в поселке каменного храма здесь имелся деревянный молельный дом, а в 1908 г. здесь построили деревянную церковь во имя Архистратига Михаила. Она была возведена на средства прихожан, Самарского Епархиального братства Св. Алексия Митрополита и пожертвование купца Василия Михаиловича Сурошникова.
В 1914 г. рядом с молельным домом началось строительство каменного здания для церкви, благодаря солидным пожертвованиям Василия
Федоровича Пустошкина и Екатерины Ивановны Ивановой.
13 ноября 1915 г. новый храм освятили во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Пределы храма были посвящены: правый Архистратигу Божьему Михаилу и крестителю Божьему Иоанну, левый Преподобному Василию Исповеднику. Освящение храма осуществили экзарх Грузии архиепископ Питирим (Окнов) и епископ Самарский и Ставропольский Михаил (Богданов). Первым священником церкви был назначен Петр Васильевич Смирнов (53 г.) уроженец с. Чеберчит Алатырского уезда Симбирской губернии. Одновременно Смирнов являлся законоучителем нескольких приходских школ г. Самары.
17 сентября 1929 г. Советом рабочих и красноармейских депутатов г. Самары было принято решение о закрытии церкви в поселке Новый Оренбург и передачи здания в распоряжение ГорОНО для размещения здесь общеобразовательной школы. Но отдел народного образования не смог найти необходимых для переоборудования помещения средств и в 1930 г. здание занял клуб железнодорожников.
8 июля 1934 г. поселок получил имя легендарного полярника, академика Отто Юльевича Шмидта.
В годы Великой отечественной войны в бывшей церкви располагался госпиталь, а затем эпидемиологическая больница. В последующие годы достаточно длительное время здание эксплуатировалось как спортивный зал, а во второй половине 1980-х гг. здесь разместился кооператив.
В 1990 г. храм возвратили верующим.
В 1993 г. была начата реконструкция храма.
В 2007 г. была завершена установка куполов.
19 декабря 2018 года сотрудниками управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области приняты работы по ремонту крыши, произведенные компанией ООО «Вега Групп Регион». Выполнена реставрация конструкций крыши и кровельного покрытия, утепление чердачного перекрытия, установлены воссозданные окна и двери. Работы финансировались за счет средств федеральной программы «Культура России».
В 2019 году запланирована реставрация кирпичной кладки фасадов и белокаменного цоколя храма, ремонт крыльца и инженерных систем, передает пресс-служба УГООКН Самарской области.
Фото: пресс-служба УГООКН Самарской области
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