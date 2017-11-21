Решение об объединении налоговой и таможенной служб будет принято до мая 2018 года
21 ноября 2017 20:04
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Решение должно быть принято именно к маю, поскольку тогда «появится новое правительство». «Когда появляется новое правительство, президент всегда принимает решение о системе органов исполнительной власти», — напомнил первый вице-премьер.
Шувалов признал, что вопрос о создании единого фискального органа — «непростой и болезненный». Он отметил, что возможен вариант «сохранения налогового администратора в том виде, в котором он существует сегодня». «Сам Михаил Владимирович (Мишустин, руководитель ФНС. — РБК) от новых функций пытается как можно быстрее откреститься и показывает всем своим видом и действиями, что надо сначала разобраться в тех полномочиях, которые уже выполняет ФНС», — указал Шувалов.
Мишустин отказался комментировать слова Шувалова об объединении ФНС и ФТС.
Шувалов также рассказал, что к маю 2018 года должны быть окончательно определены параметры налоговой реформы. Решения «по налоговой системе, по налоговым ставкам» должно быть принято «в начале политического цикла, чтобы все жили спокойно шесть лет», оценивали налоговую нагрузку и планировали бизнес, объяснил Шувалов.
ФНС и ФТС с начала 2016 года находятся под кураторством Минфина, службы пользуются единой информационной системой.
Помимо этого Шувалов заявил о необходимости передать в ведение ФНС федеральный реестр прав собственности на недвижимое имущество. Он напомнил, что в руках Налоговой службы находится реестр физлиц и индивидуальных предпринимателей, который является основой для уплаты налога на недвижимость.
«Между титулом юридического лица и титулом собственности очень большая связь. Надо задуматься, почему все не должно быть в одних руках и обслуживаться одной информационной системой», — сказал Шувалов.
Вице-премьер отметил, что власти потратили миллиарды рублей на создание системы государственного реестра, но проект вышел неудачным. В настоящее время Росреестр сообщает ФНС сведения о правах собственности на недвижимое имущество, после чего Налоговая начисляет налоги.
В правительстве Москвы совместно с Минэкономразвития сейчас обсуждается создание пилотного проекта — реестра прав собственности на базе блокчейн, который будет работать параллельно с действующим законодательством. «Мы проверим возможности Москвы, и, возможно, создадим подобный проект в масштабах страны. Тогда все объекты, которые подлежат налогообложению, будут связаны с теми, кто должен платить налоги. И это будет абсолютно прозрачно», — добавил Шувалов.
Пилотный проект должен быть реализован в первом полугодии 2018 года, писал ранее ТАСС. После этого Росреестр, ФНС и правительство Москвы оценят результаты эксперимента, а к 1 сентября Минэкономразвития представит итоговый доклад в правительство.
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